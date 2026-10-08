¿Qué es el martinete? La peligrosa llave que Hijo de Fishman habría aplicado al Búho Pineda y por qué está prohibida

La muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, puso bajo la lupa al martinete. Según los primeros reportes, Hijo de Fishman le habría aplicado este castigo durante una función en Hidalgo. Conocida como piledriver en inglés, consiste en colocar al rival invertido, con la cabeza hacia la lona, y descender sosteniendo su cuerpo.

Quien ejecuta la técnica debe evitar que la coronilla reciba el impacto. Si falla el control o la distancia, el peso puede concentrarse en las vértebras cervicales. Una ejecución incorrecta puede causar fracturas, lesión de médula espinal, daños neurológicos, parálisis e incluso la muerte. El peligro aumenta porque la persona que recibe el castigo tiene poco margen para protegerse durante la caída. Existen variantes como el package piledriver, en la que se sujetan las extremidades del rival y se limita aún más su capacidad de reacción. Medios locales señalan que habría sido utilizada una modalidad de martinete en la función, aunque los peritajes deberán precisar qué maniobra se realizó.

¿Por qué está prohibido el martinete? Numerosas comisiones mexicanas lo consideran un castigo ilegal y autorizan la descalificación de quien lo aplique. La restricción busca prevenir lesiones irreversibles, incluso cuando se trate de luchadores profesionales. No obstante, la prohibición no es uniforme: cambia entre comisiones, empresas y plazas, y algunas variantes pueden estar permitidas bajo determinadas reglas. Durante la función del Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, Pineda quedó inmóvil sobre la lona. Paramédicos confirmaron su fallecimiento y Hijo de Fishman fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por una investigación de posible homicidio culposo. Las autoridades deberán establecer la causa médica del deceso y si existe relación directa con la maniobra reportada. El caso también reabre la discusión sobre supervisión, protocolos y asistencia médica en los cuadriláteros.

Temas

Lucha Libre

Localizaciones

Hidalgo

