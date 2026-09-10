49ers aplastan 27-7 a Rams en Melbourne: Purdy brilla en un debut histórico

Melbourne se vistió de rojo y dorado. Los San Francisco 49ers vencieron 27-7 a Los Angeles Rams en la Semana 1 de la NFL 2026, con Brock Purdy al mando de una victoria categórica que dejó al equipo de Kyle Shanahan con el primer golpe entre estos rivales divisionales. El Melbourne Cricket Ground recibió el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia y el primero del calendario internacional de esta campaña. La cita se disputó el viernes 11 de septiembre por la mañana en Australia, todavía jueves 10 por la noche para los aficionados mexicanos.

Purdy terminó con 205 yardas aéreas y tres pases de touchdown, repartidos entre Demarcus Robinson, Mike Evans y Deebo Samuel. Ante 100 mil 21 espectadores, San Francisco convirtió una desventaja inicial en una exhibición de contundencia. Matthew Stafford apenas consiguió 155 yardas por aire frente a una defensiva que cerró los caminos.

WILLIAMS ENCENDIÓ A RAMS; PURDY TOMÓ EL CONTROL Los Ángeles tuvo un momento para ilusionarse. Después de que los 49ers abrieron el marcador con un gol de campo, Kyren Williams encontró la zona prometida mediante un acarreo de cinco yardas. El 7-3 puso a los Rams por delante, pero aquel festejo terminó siendo su único touchdown del encuentro. La respuesta de San Francisco llegó pese a un arranque irregular de su quarterback. Purdy y Stafford intercambiaron intercepciones en la primera mitad, aunque el pasador de los Niners encontró después a Robinson para una anotación de 39 yardas. El envío profundo cambió el mando y permitió llegar al descanso con ventaja de 10-7. Hasta entonces, el margen todavía dejaba abierto el duelo. Sin embargo, el regreso de los vestidores transformó una disputa cerrada en un partido controlado por San Francisco. Los Rams dejaron de producir puntos y vieron cómo su rival aumentaba la distancia sin permitir una reacción.

La conexión de Purdy con Evans amplió la diferencia a 17-7. Los Ángeles tuvo la oportunidad de acercarse, pero Stafford fue detenido en cuarta oportunidad junto a la línea de gol. San Francisco respondió con una serie de 99 yardas, culminada por un pase de 15 a Samuel para el 24-7 al inicio del último periodo. Ese intercambio resumió la distancia entre ambos equipos: los Rams se quedaron a centímetros de anotar y los 49ers recorrieron prácticamente todo el campo para castigarlos. La ofensiva visitante aprovechó el respaldo de su defensa y convirtió una oportunidad desperdiciada por Los Ángeles en un golpe decisivo. El 27-7 definitivo confirmó una jornada frustrante para un equipo señalado entre los favoritos al Super Bowl. Purdy superó su error temprano y repartió el daño entre sus receptores; los Rams terminaron utilizando a Stetson Bennett en lugar de Stafford al final, con el duelo resuelto. JONAS BROTHERS PONEN MÚSICA AL ESTRENO EN AUSTRALIA La histórica visita también tuvo espacio para el espectáculo. Nick, Joe y Kevin Jonas protagonizaron el show de medio tiempo y llevaron su propuesta pop al escenario del Melbourne Cricket Ground, en una jornada que combinó la rivalidad californiana con la expansión internacional de la NFL. Uno de los momentos destacados fue su versión de “You’re the Voice”, el clásico asociado con John Farnham, un guiño al público australiano. La presentación generó opiniones divididas entre los espectadores y en redes sociales, aunque el homenaje musical local aportó un vínculo especial con la sede.

Los Jonas Brothers acompañaron la gran celebración fuera de las jugadas; dentro del campo, San Francisco se llevó el protagonismo. Melbourne estrenó su historia como sede de temporada regular con un triunfo contundente de los 49ers y una derrota que exige ajustes a los Rams.