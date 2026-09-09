Seahawks remontan 13-10 a Patriots, pero pierden a Darnold por lesión

Los Seahawks estrenaron su corona con una remontada y una preocupación. Seattle venció 13-10 a los Patriots de Nueva Inglaterra hoy, en el arranque de la temporada 2026 de la NFL, tras sobreponerse a la lesión de Sam Darnold y a una desventaja de 10 puntos. En el Lumen Field, la reedición del Super Bowl LX volvió a quedar en manos del campeón.

La noche comenzó con el despliegue del estandarte del título y terminó con la defensiva como salvavidas. Tres intercepciones a Drake Maye en el último cuarto cambiaron un partido que parecía inclinarse hacia los visitantes. Drew Lock entró de emergencia y condujo las dos series que transformaron la resistencia de Seattle en una victoria.

Darnold sale lesionado y Lock toma el mando El primer golpe llegó en la serie inaugural. Darnold fue capturado por Dre’Mont Jones y salió cojeando; después pasó por la carpa médica y se dirigió al vestidor. El quarterback alcanzó a completar uno de dos envíos para 13 yardas antes de abandonar el campo por una lesión de cadera. Seattle descartó su regreso durante el encuentro y dejó la ofensiva en manos de Lock. El cambio obligó al suplente a entrar prácticamente desde el inicio, en una noche de escaso margen para encontrar ritmo. La incertidumbre por el estado del titular acompañó al campeón incluso cuando el marcador finalmente se puso de su lado.

Nueva Inglaterra aprovechó el atasco ofensivo local. En el segundo periodo, Maye encontró a Eli Raridon para el touchdown que rompió el cero. Ya en el tercero, Andy Borregales convirtió un gol de campo de 50 yardas y estiró la ventaja a 10-0. Seattle seguía sin respuesta en el marcador. A.J. Brown también abandona el encuentro Los Patriots sufrieron su propia baja sensible al comenzar la segunda mitad. A.J. Brown se lastimó el tobillo derecho mientras intentaba atrapar un pase bajo de Maye. En la acción, un defensor cayó sobre esa zona de la pierna del receptor, quien permaneció tendido antes de recibir atención. Brown pasó por la carpa médica y posteriormente fue al vestidor. Su regreso quedó descartado, con lo que su debut con Nueva Inglaterra terminó con tres recepciones para 26 yardas en cuatro pases dirigidos hacia él. Los visitantes perdieron una opción importante para sostener sus avances.

Smith-Njigba enciende la remontada de Seattle Jason Myers acercó a los Seahawks con una patada de 30 yardas, pero el vuelco llegó en el último periodo. Después de una intercepción de Nehemiah Pritchett, Seattle apostó en cuarta oportunidad y una yarda: Lock encontró a Jaxon Smith-Njigba, quien convirtió la jugada en un touchdown de 45 yardas para el 10-10.

El receptor aportó la explosividad que le había faltado al ataque. Su escapada hizo que una noche dominada por las defensivas cambiara de pulso: Seattle ya podía ganar y Nueva Inglaterra necesitaba recuperar el control después de desperdiciar su ventaja. Otra intercepción abrió el camino al gol de campo de 26 yardas de Myers, que puso el 13-10 con 5:50 por jugar. Maye todavía buscó el regreso, pero su tercer envío interceptado cerró la puerta. Seattle arrancó con marca de 1-0 y los Patriots con 0-1: el campeón celebró otra vez ante el mismo rival, aunque la salud de Darnold quedó como la gran inquietud de su estreno. La defensiva sostuvo al equipo cuando lo necesitaba y el ataque encontró las jugadas para completar una remontada sufrida.