Patriots vs Seahawks: revancha del Super Bowl LX abre la NFL 2026; horario, figuras y pronóstico

La NFL 2026 arranca con una cuenta pendiente: los New England Patriots visitan a los Seattle Seahawks este miércoles 9 de septiembre en el Lumen Field, en la reedición del Super Bowl LX. El campeón busca imponer condiciones desde la primera noche; el conjunto de Mike Vrabel pretende demostrar que siete meses de ajustes lo acercaron al rival que frenó su regreso a la cima. El kickoff está programado a las 6:20 p.m., con transmisión por Canal 5, ESPN y Disney+. Será el primer partido de los Patriots en miércoles y el primer inicio de temporada con los protagonistas del Super Bowl anterior desde 2016, cuando Denver recibió a Carolina.

Seattle ganó 29-13 el duelo por el campeonato del 8 de febrero en Santa Clara. Ahora, la revancha cambia de escenario y aumenta la exigencia para Drake Maye: deberá comunicarse entre el ruido del Lumen Field y resolver frente a una defensa capaz de presionarlo sin desproteger la cobertura.

Ambos equipos terminaron la temporada regular de 2025 con marca de 14-3. Los Seahawks permitieron apenas 17.2 puntos por encuentro, la mejor cifra de la liga; New England produjo 28.8, segundo registro ofensivo por puntos. Ese choque entre resistencia y capacidad anotadora sostiene el atractivo del estreno. La diferencia está en los nuevos recursos. Los Patriots incorporaron a A.J. Brown y Romeo Doubs para ampliar las opciones de Maye, además de Alijah Vera-Tucker para fortalecer la línea. Seattle conserva buena parte de su base, pero estrena coordinador ofensivo con Brian Fleury y debe reemplazar a Kenneth Walker III, MVP del Super Bowl que emigró a Kansas City.

El novato Jadarian Price aparece entre las respuestas terrestres del campeón. Para New England, la protección vuelve a ser decisiva: Ben Brown está descartado por una lesión de rodilla, mientras TreVeyon Henderson arrastra molestias de tobillo. El estado del corredor puede modificar el reparto de oportunidades con Rhamondre Stevenson. Las figuras del partido de la Semana 1 de la NFL Cinco jugadores concentran la atención por su capacidad para definir el encuentro: Drake Maye, quarterback de Patriots. Su lectura de la presión marcará el ritmo visitante. Necesita soltar el balón a tiempo, aprovechar las rutas cortas y evitar que una captura convierta una posesión prometedora en una situación de pase previsible. La revancha medirá su evolución para responder ante una defensa de campeonato. A.J. Brown, receptor de Patriots. Su llegada cambia las posibilidades del ataque por su potencia y capacidad para ganar duelos individuales. Puede ofrecer a Maye una salida inmediata y obligar a Seattle a redistribuir las ayudas. Su conexión con el pasador, desde la primera serie, será una de las principales novedades respecto a febrero. Sam Darnold, quarterback de Seahawks. Inicia la defensa del título con el reto de adaptarse al sistema de Fleury. La efectividad de los engaños de carrera dependerá de que Seattle establezca su ataque terrestre; si no lo consigue, New England podrá concentrarse en incomodar sus lanzamientos y anticipar las rutas.

Jaxon Smith-Njigba, receptor de Seahawks. El Jugador Ofensivo del Año llega después de sumar 119 recepciones, 1,793 yardas y 10 touchdowns en la campaña regular de 2025. Es la referencia aérea de Darnold y una amenaza para convertir avances intermedios en jugadas largas. Limitar su espacio será prioritario para la secundaria visitante. Devon Witherspoon, esquinero de Seahawks. Su influencia trasciende la cobertura: puede cerrar espacios cerca de la línea y aparecer como un presionador adicional. Ante un ataque reforzado con Brown, su versatilidad será fundamental para que Mike Macdonald combine agresividad con protección contra los pases profundos.

Los pronósticos del Patriots vs Seahawks Los pronósticos consultados favorecen a Seattle, aunque difieren en la distancia. Tom Dutton, de Squawka, proyecta un 23-21 para los Seahawks; el modelo del medio les concede 57% de probabilidad de victoria. Su lectura contempla un partido más cerrado por la incorporación de Brown y la salida de Walker. Field Gulls anticipa un 24-12 para el campeón a partir de su análisis estadístico. Jason Logan, de Covers, espera menos de 44.5 puntos combinados y destaca las defensas y los ajustes pendientes del ataque local. Son estimaciones previas: el argumento compartido es que Seattle tiene ventaja, pero New England cuenta con herramientas para competir mejor. Así se jugará la Semana 1 La Semana 1 incluye otros 15 partidos. Todas las fechas y horas siguientes corresponden al centro de México; el segundo equipo es local, salvo la sede internacional indicada. Jueves 10 de septiembre, 6:35 p.m.: 49ers vs Rams, en Melbourne, Australia.