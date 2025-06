Aaron Rodgers confirma que su temporada con Steelers será la última en la NFL

El cuatro veces MVP de la liga aseguró que no tiene interés en extender su carrera más allá de este año y destacó que no hay mejor lugar para despedirse del futbol que en una franquicia histórica como la de los Steelers , bajo la dirección de Mike Tomlin .

Rodgers enfatizó que su decisión está tomada y que, tras colgar el casco, se alejará completamente del ojo público.

“Cuando esto termine, no me verán más. No estaré en los medios, ni en transmisiones, ni entrenando.

“Quiero vivir mi vida fuera de los reflectores”, señaló el veterano pasador, quien dejó en claro que busca un cierre tranquilo para una carrera que ha incluido un Super Bowl, más de 500 pases de anotación y múltiples reconocimientos individuales.

Rodgers llegó a Pittsburgh tras dos temporadas complicadas con los Jets de Nueva York, donde una lesión en el tendón de Aquiles marcó su debut en el equipo.

En junio firmó un contrato por un año y 13.65 millones de dólares, con incentivos que podrían elevarlo a 19.5 millones. Para muchos analistas y exjugadores, incluido Ben Roethlisberger, esta campaña con los Steelers podría marcar el epílogo ideal de una trayectoria extraordinaria.