Vagón ‘se va solo’ por Nogales y activa protocolos de emergencia en la frontera

NOGALES, SON.- Momentos de tensión se vivieron la noche del domingo 28 de diciembre en Nogales, Sonora, luego de que un vagón de ferrocarril de la empresa Ferromex, cargado con chícharo deshidratado, se desprendiera de la locomotora principal y avanzara sin control varios kilómetros por la ciudad, hasta descarrilarse a escasos metros de la línea fronteriza con Estados Unidos.

El incidente se registró alrededor de las 23:15 horas, cuando el vagón se soltó durante las maniobras rutinarias en los patios de Ferromex ubicados en Lomas de Nogales. Sin frenos activos ni personal a bordo, la unidad se desplazó de sur a norte por la mancha urbana.

Autoridades estimaron que el vagón recorrió varios kilómetros por distintos tramos de las vías férreas, generando alarma entre automovilistas, vecinos y autoridades ante el avance sin operador y la velocidad alcanzada.

El vagón finalmente se detuvo en las inmediaciones de la garita internacional Dennis DeConcini, a unos 100 metros de la frontera, después de que personal ferroviario activó un protocolo de seguridad con un desviador y un terraplén diseñado para provocar un descarrilamiento controlado y evitar que la unidad ingresara a territorio estadounidense.

Pese al alcance del incidente, no se reportaron personas lesionadas, según confirmaron autoridades locales y cuerpos de emergencia que acudieron al sitio. Los daños se limitaron a pérdidas materiales en infraestructura ferroviaria y áreas aledañas al punto donde se detuvo el vagón.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal y personal técnico de Ferromex participaron en el operativo especial para prevenir riesgos y vigilar el trayecto, incluyendo el cierre preventivo de cruceros ferroviarios en la zona central de la ciudad.

El vagón transportaba aproximadamente 120 toneladas de chícharo deshidratado, producto que, de acuerdo con reportes, no representó riesgo de contaminación química para la población.

Autoridades municipales y personal de emergencia realizaron revisiones en el punto del impacto para descartar personas en situación de calle u otros riesgos, sin encontrar lesionados, y coordinan las labores para retirar la unidad descarrilada.

Ferromex no ha emitido un comunicado oficial al cierre de esta edición; sin embargo, se informó que la empresa lleva a cabo investigaciones internas para determinar las causas que permitieron el desprendimiento del vagón durante las operaciones de armado de trenes. Con información de El Universal