Coahuilenses participan en seminario nacional de tiro con arco rumbo a Los Ángeles 2028

El tiro con arco mexicano abrió el ciclo rumbo a Los Ángeles 2028 con una capacitación que reunió a figuras consolidadas, entrenadores nacionales y representantes estatales, entre ellos una delegación de Coahuila que tuvo participación directa en el Seminario Avanzado impartido por el entrenador surcoreano Kim Hyung en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), en la Ciudad de México.

El curso formó parte del trabajo coordinado entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y World Archery México, y contó con la asistencia de 50 personas entre atletas y entrenadores de distintos puntos del país. La relevancia del seminario radicó no solo en la trayectoria del ponente —con décadas de experiencia en la formación de arqueros en Corea del Sur—, sino en el momento en que se llevó a cabo: el arranque formal del proceso olímpico y paralímpico hacia 2028.

TE PUEDE INTERESAR: Obed Vargas entrena con el Atlético de Madrid y es arropado por Antoine Griezmann

Desde Coahuila, los entrenadores Miguel Bárcenas y Luis García, responsables del staff estatal, completaron la capacitación de nivel avanzado. La Asociación Estatal de Tiro con Arco, encabezada por Olga María Rosales, informó que los contenidos y metodologías revisados durante el seminario serán compartidos con el resto de los entrenadores de la entidad, con la intención de que el aprendizaje tenga un impacto directo en la preparación de los arqueros locales que competirán este año en eventos nacionales e internacionales.