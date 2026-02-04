Coahuilenses participan en seminario nacional de tiro con arco rumbo a Los Ángeles 2028

    Coahuilenses participan en seminario nacional de tiro con arco rumbo a Los Ángeles 2028
    La Asociación Estatal de Tiro con Arco de Coahuila informó que los conocimientos adquiridos se replicarán en la entidad. FOTO: CONEDE

La capacitación nacional fue encabezada por el entrenador surcoreano Kim Hyung y marca el inicio del proceso rumbo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028

El tiro con arco mexicano abrió el ciclo rumbo a Los Ángeles 2028 con una capacitación que reunió a figuras consolidadas, entrenadores nacionales y representantes estatales, entre ellos una delegación de Coahuila que tuvo participación directa en el Seminario Avanzado impartido por el entrenador surcoreano Kim Hyung en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), en la Ciudad de México.

El curso formó parte del trabajo coordinado entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y World Archery México, y contó con la asistencia de 50 personas entre atletas y entrenadores de distintos puntos del país. La relevancia del seminario radicó no solo en la trayectoria del ponente —con décadas de experiencia en la formación de arqueros en Corea del Sur—, sino en el momento en que se llevó a cabo: el arranque formal del proceso olímpico y paralímpico hacia 2028.

TE PUEDE INTERESAR: Obed Vargas entrena con el Atlético de Madrid y es arropado por Antoine Griezmann

Desde Coahuila, los entrenadores Miguel Bárcenas y Luis García, responsables del staff estatal, completaron la capacitación de nivel avanzado. La Asociación Estatal de Tiro con Arco, encabezada por Olga María Rosales, informó que los contenidos y metodologías revisados durante el seminario serán compartidos con el resto de los entrenadores de la entidad, con la intención de que el aprendizaje tenga un impacto directo en la preparación de los arqueros locales que competirán este año en eventos nacionales e internacionales.

La presencia coahuilense también se reflejó en el área de atletas. Los saltillenses Ángela Ruiz, medallista olímpica en París 2024, y Matías Grande, actual campeón panamericano y ganador del Serial de Copas del Mundo, participaron en las sesiones de trabajo y destacaron el valor de acceder a conocimientos provenientes de la principal potencia mundial de este deporte. Ambos coincidieron en que este tipo de cursos permite ajustar detalles técnicos y ampliar la visión del entrenamiento que se realiza en México.

Durante el seminario, el director técnico nacional de World Archery México, Juan René Serrano, subrayó que la capacitación de entrenadores es una base clave para sostener el crecimiento del tiro con arco en el país. En la misma línea, se destacó que los beneficios del curso también alcanzarán al paratiro con arco, área en la que México cuenta con referentes internacionales y con procesos en desarrollo rumbo a los Juegos Paralímpicos de 2028.

La actividad en el CNAR dejó claro que el camino hacia Los Ángeles ya está en marcha y que estados como Coahuila buscan mantenerse involucrados desde las primeras etapas. La apuesta, según coincidieron autoridades y entrenadores, es que el conocimiento adquirido se traduzca en mejores procesos de formación y en resultados a mediano y largo plazo.

