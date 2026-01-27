AFAIS se reúne con Gabe Northern y apunta al desarrollo del fútbol americano rumbo a 2026

El fútbol americano formativo en Saltillo continúa avanzando en su proceso de fortalecimiento, ahora con una visión enfocada en el mediano y largo plazo. La Asociación de Fútbol Americano Infantil de Saltillo (AFAIS) informó sobre una reciente reunión con Gabe Northern, exjugador de la NFL, como parte de los trabajos que se realizan tras la inauguración de la categoría Infantil y con miras a la temporada Prejuvenil 2026.

De acuerdo con lo compartido por AFAIS Saltillo, el encuentro permitió unir experiencias y puntos de vista para impulsar el desarrollo del fútbol americano local, particularmente desde las etapas iniciales. La asociación destacó que este tipo de acercamientos buscan sentar bases más sólidas en la formación deportiva de niñas, niños y jóvenes que forman parte de los distintos programas en la ciudad.

Este acercamiento se dio días después de que Gabe Northern sostuviera una reunión con el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, en la Presidencia Municipal, donde se abordaron temas relacionados con el impulso al deporte en general y al flag football en particular. Dicho encuentro previo forma parte del contexto en el que el exjugador de la NFL ha comenzado a involucrarse de manera más directa en proyectos deportivos en la capital coahuilense.

En el caso específico de AFAIS, la asociación señaló que la intención es aprovechar la experiencia de Northern para fortalecer procesos de capacitación, planeación y desarrollo dentro del fútbol americano infantil y juvenil. Aunque no se detallaron acciones concretas, se dejó en claro que el objetivo es elevar el nivel de preparación y generar mejores condiciones para los jugadores locales.