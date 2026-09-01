Se cae el fichaje de Erik Lira al Mónaco; ¿qué opciones tiene ahora?

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    Se cae el fichaje de Erik Lira al Mónaco; ¿qué opciones tiene ahora?
    El mediocampista mexicano tenía prácticamente todo acordado con el Mónaco, pero el movimiento se cayó en el cierre del mercado francés. FOTO: ESPECIAL

El mediocampista mexicano tenía prácticamente todo acordado con el Mónaco, pero el movimiento se cayó en el cierre del mercado francés.

Lo que parecía ser el próximo paso de Erik Lira en el futbol europeo terminó por caerse en los últimos minutos del mercado de fichajes en Francia. El mediocampista mexicano tenía prácticamente todo acordado con el Mónaco, pero el club del Principado no consiguió liberar a tiempo una plaza para un futbolista extracomunitario.

El mercado francés cerró este martes a las 12:00 horas, tiempo de México, y la falta de ese espacio impidió que el conjunto monegasco pudiera registrar al jugador de Cruz Azul. La plaza que esperaba liberar el Mónaco estaba relacionada con la posible salida del delantero estadounidense Folarin Balogun, operación que finalmente no se concretó en el tiempo necesario.

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Lira y Cruz Azul habían trabajado durante las últimas semanas en el traspaso. Incluso, el presidente celeste, Víctor Velázquez, había confirmado que la negociación estaba prácticamente cerrada y que se habían mejorado las condiciones económicas de la primera propuesta.

“Desde mi punto de vista, mejoramos mucho las condiciones. Tal vez hubiésemos querido otras, pero nos sentimos tranquilos”, señaló el directivo.

Lira todavía tiene opciones en Europa

Aunque la oportunidad con el Mónaco se perdió, el futuro de Lira todavía podría estar en Europa. El mediocampista mexicano tenía otras propuestas sobre la mesa y, tras el cierre del mercado francés, esas posibilidades podrían reactivarse.

Una de ellas procede del futbol ruso, mientras que Sunderland, de la Premier League, también ha mostrado interés por el jugador. En el caso del conjunto inglés, el principal inconveniente es el poco tiempo disponible para completar la operación.

Lira había colocado al Mónaco como su prioridad, pero el interés de distintos clubes aumentó después de su participación con la Selección Mexicana en el Mundial. Su rendimiento en el torneo generó seguimiento de equipos europeos y también de clubes de Arabia Saudita.

Por ahora, el objetivo del futbolista se mantiene: salir de Cruz Azul y comenzar una etapa en el Viejo Continente. El cierre del mercado en Francia descartó una de las principales alternativas, pero todavía existe la posibilidad de que encuentre otro destino.

Cruz Azul ya había dado por cerrada la operación

La caída del fichaje tomó por sorpresa debido a que horas antes la directiva cementera había dado señales de que el acuerdo con el Mónaco estaba prácticamente definido.

Velázquez había explicado que Cruz Azul tenía un compromiso con Lira para facilitar su salida si llegaba una propuesta que le permitiera cumplir su intención de jugar en Europa.

La falta de una plaza de extracomunitario terminó por modificar el escenario y dejó al mexicano sin la posibilidad de incorporarse al Mónaco. Ahora, Lira y Cruz Azul deberán esperar por una nueva oportunidad que permita concretar su salida al futbol europeo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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