Bengals vs Steelers: Joe Flacco supera a Aaron Rodgers en cerrado juego de la Semana 7
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El mariscal de Cincinnati lanzó para 342 yardas y tres touchdowns en su segundo juego venciendo 33-31 a Pittsburgh en un duelo marcado por el rendimiento de los quarterbacks veteranos
El inicio de la Semana 7 de la NFL ofreció un enfrentamiento poco común entre dos mariscales veteranos. En el Paycor Stadium, los Bengals de Cincinnati recibieron a los Steelers de Pittsburgh en un juego que enfrentó a Joe Flacco, de 40 años, y Aaron Rodgers, de 41, ambos demostrando que aún pueden rendir a gran nivel.
Flacco disputó apenas su segundo partido con los Bengals desde su llegada como reemplazo temporal de Jake Browning, quien había ocupado el puesto tras la lesión de Joe Burrow. El mariscal mostró control y precisión, liderando una remontada que permitió a Cincinnati imponerse por 33-31.
TE PUEDE INTERESAR: Alcaraz y Sinner, duelo de lujo en la final del Six Kings Slam 2025
El veterano completó 31 de 47 pases para 342 yardas y tres touchdowns. Su conexión con Ja’Marr Chase fue determinante: el receptor atrapó 16 de los 23 pases que le lanzó, acumulando 161 yardas y una anotación. La ofensiva dirigida por Dan Pitcher apostó por un plan equilibrado, priorizando los pases cortos y la posesión del balón, lo que ayudó a neutralizar la presión de la defensa rival.
Del otro lado, Rodgers tuvo una actuación productiva en números, con 23 de 34 pases completados, 249 yardas y cuatro touchdowns. Su mejor momento llegó en el tercer cuarto con un envío de 68 yardas a Pat Freiermuth, quien anotó tras una recepción en movimiento.
No obstante, las dos intercepciones del mariscal de los Steelers resultaron decisivas. La primera derivó en un gol de campo para Cincinnati, mientras que la segunda, en los últimos minutos del juego, fue obra del esquinero Cam Taylor-Britt, sellando el triunfo local.
Con este resultado, los Bengals equilibraron su marca en 3-3, manteniéndose en la pelea dentro de la División Norte de la AFC. Los Steelers, por su parte, cayeron a 2-4 y siguen buscando constancia bajo el mando de Rodgers, quien, pese a su experiencia, no logró capitalizar las oportunidades finales.
El encuentro dejó claro que, aun con más de cuatro décadas combinadas de experiencia, Flacco y Rodgers mantienen la capacidad de liderar ataques eficientes y competitivos en una liga dominada por mariscales jóvenes.