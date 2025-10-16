Bengals vs Steelers: Joe Flacco supera a Aaron Rodgers en cerrado juego de la Semana 7

El inicio de la Semana 7 de la NFL ofreció un enfrentamiento poco común entre dos mariscales veteranos. En el Paycor Stadium, los Bengals de Cincinnati recibieron a los Steelers de Pittsburgh en un juego que enfrentó a Joe Flacco, de 40 años, y Aaron Rodgers, de 41, ambos demostrando que aún pueden rendir a gran nivel.

Flacco disputó apenas su segundo partido con los Bengals desde su llegada como reemplazo temporal de Jake Browning, quien había ocupado el puesto tras la lesión de Joe Burrow. El mariscal mostró control y precisión, liderando una remontada que permitió a Cincinnati imponerse por 33-31.

El veterano completó 31 de 47 pases para 342 yardas y tres touchdowns. Su conexión con Ja’Marr Chase fue determinante: el receptor atrapó 16 de los 23 pases que le lanzó, acumulando 161 yardas y una anotación. La ofensiva dirigida por Dan Pitcher apostó por un plan equilibrado, priorizando los pases cortos y la posesión del balón, lo que ayudó a neutralizar la presión de la defensa rival.