Alcaraz y Sinner, duelo de lujo en la final del Six Kings Slam 2025

La ciudad de Riad, Arabia Saudita, se prepara para presenciar otro capítulo de la nueva rivalidad dorada del tenis: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner disputarán la gran Final del Six Kings Slam 2025, el torneo de exhibición más mediático del año.

El español y el italiano llegan en un momento estelar tras dominar sus respectivas semifinales, en las que vencieron con autoridad a Taylor Fritz y Novak Djokovic, respectivamente.

ALCARAZ Y SINNER IMPONEN JERARQUÍA RUMBO A LA FINAL

El murciano Carlos Alcaraz volvió a mostrar su versión más contundente al derrotar por 6-4 y 6-2 al estadounidense Fritz, en un partido que apenas superó la hora de duración.

Con golpes profundos y gran variedad de recursos, el número uno del mundo reafirmó su favoritismo y se clasificó a una nueva final de este certamen saudí.

Por su parte, Jannik Sinner sorprendió al despachar en sets corridos a Novak Djokovic (6-4, 6-2), un resultado que confirma su crecimiento constante y su capacidad para dominar incluso a los grandes nombres del circuito.