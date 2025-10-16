NFL planea dos partidos de Temporada regular en México para 2026

Según versiones difundidas por medios especializados como Estadio Deportes, la NFL no regresaría “solo con un juego”, sino con dos partidos programados en territorio mexicano, algo que no ha sido confirmado oficialmente, pero que cobra sentido dentro de la estrategia global del comisionado Goodell. El convenio vigente entre la liga y la Asociación de Jugadores permite realizar hasta ocho partidos internacionales por temporada, cifra que podría alcanzarse en 2026. En ese contexto, México se perfila como uno de los destinos principales junto con Río de Janeiro, Londres, Alemania y posiblemente Australia, donde también se planean duelos oficiales. ESTADIO AZTECA, EJE DEL PLAN DE LA NFL EN 2026 El Estadio Azteca volvería a ser la sede principal para el fútbol americano profesional en México. El recinto, actualmente en proceso de remodelación para el Mundial 2026, será nuevamente el punto de encuentro entre la afición mexicana y equipos de la NFL. No obstante, algunos rumores apuntan a que el segundo juego podría realizarse en otra ciudad del país, dependiendo de la disponibilidad de infraestructura y el interés de gobiernos estatales en participar.

Las autoridades mexicanas y la NFL han mantenido un diálogo constante desde 2023, cuando se interrumpieron los juegos internacionales en el país por los trabajos en el Azteca. La intención, según versiones de insiders, sería reabrir con una “doble cartelera” que posicione nuevamente a México como un mercado clave para la NFL en América Latina. La NFL ha dejado claro su objetivo de fortalecer su presencia fuera de Estados Unidos. En los próximos años, además del regreso a México, se prevén tres partidos en Brasil y la posibilidad de llevar por primera vez un encuentro a Oceanía.