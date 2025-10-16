NFL planea dos partidos de Temporada regular en México para 2026

Fútbol Americano
/ 16 octubre 2025
    NFL planea dos partidos de Temporada regular en México para 2026
    El Estadio Azteca volverá a recibir un partido oficial de NFL en 2026, tras tres años de ausencia. FOTO: AFP

COMPARTIR

TEMAS


Futbol Americano

Localizaciones


CDMX

Personajes


Roger Goodell

Organizaciones


NFL

La NFL volvería a México con fuerza en 2026: fuentes cercanas aseguran que se analizan dos partidos de temporada regular

Después de una pausa de tres años, México volvería a recibir partidos oficiales de la NFL en 2026.

Aunque la liga solo ha confirmado públicamente un juego en su regreso al Estadio Azteca, fuentes cercanas a la organización estadounidense aseguran que se analizan dos encuentros de temporada regular para ese año, lo que marcaría un hito para el país dentro del programa internacional de la liga.

El comisionado Roger Goodell anunció recientemente que la NFL volverá a Ciudad de México en 2026, una vez concluidas las remodelaciones del Estadio Azteca rumbo al Mundial de futbol.

TE PUEDE INTERESAR: Steelers vs Bengals: previa del Thursday Night Football de la Semana 7 de la NFL 2025

Este regreso, esperado desde 2023, se da en el marco de una expansión internacional más ambiciosa por parte de la liga.

Según versiones difundidas por medios especializados como Estadio Deportes, la NFL no regresaría “solo con un juego”, sino con dos partidos programados en territorio mexicano, algo que no ha sido confirmado oficialmente, pero que cobra sentido dentro de la estrategia global del comisionado Goodell.

El convenio vigente entre la liga y la Asociación de Jugadores permite realizar hasta ocho partidos internacionales por temporada, cifra que podría alcanzarse en 2026.

En ese contexto, México se perfila como uno de los destinos principales junto con Río de Janeiro, Londres, Alemania y posiblemente Australia, donde también se planean duelos oficiales.

ESTADIO AZTECA, EJE DEL PLAN DE LA NFL EN 2026

El Estadio Azteca volvería a ser la sede principal para el fútbol americano profesional en México. El recinto, actualmente en proceso de remodelación para el Mundial 2026, será nuevamente el punto de encuentro entre la afición mexicana y equipos de la NFL.

No obstante, algunos rumores apuntan a que el segundo juego podría realizarse en otra ciudad del país, dependiendo de la disponibilidad de infraestructura y el interés de gobiernos estatales en participar.

Las autoridades mexicanas y la NFL han mantenido un diálogo constante desde 2023, cuando se interrumpieron los juegos internacionales en el país por los trabajos en el Azteca.

La intención, según versiones de insiders, sería reabrir con una “doble cartelera” que posicione nuevamente a México como un mercado clave para la NFL en América Latina.

La NFL ha dejado claro su objetivo de fortalecer su presencia fuera de Estados Unidos. En los próximos años, además del regreso a México, se prevén tres partidos en Brasil y la posibilidad de llevar por primera vez un encuentro a Oceanía.

Temas


Futbol Americano

Localizaciones


CDMX

Personajes


Roger Goodell

Organizaciones


NFL

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Luego de que un video viral mostrara a la presidenta pedir silencio ante el reclamo de un joven sobre estudiantes desaparecidos, Claudia Sheinbaum descartó que el estudiante tenga vínculos partidistas.

‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado.

Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo
El proyecto ferroviario continúa en etapa de planeación, informó el Gobierno del Estado.

Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe
SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026

SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026
Héctor Moreno puso fin a su carrera profesional después de más de 20 años, durante los cuales jugó en equipos como Pumas UNAM, AZ Alkmaar, Espanyol, AS Roma y Rayados de Monterrey.

Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres víctimas mortales del accidente aéreo en Michigan eran originarias de México.

SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación
Emotiva. Aguilar dijo que el trabajo que actualmente realiza es lo que la mantiene a flote entre los tiempos de polémicas.

¿Otro Premio? Gana Ángela Aguilar el galardón de La Musa 2025
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar