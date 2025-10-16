NFL planea dos partidos de Temporada regular en México para 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La NFL volvería a México con fuerza en 2026: fuentes cercanas aseguran que se analizan dos partidos de temporada regular
Después de una pausa de tres años, México volvería a recibir partidos oficiales de la NFL en 2026.
Aunque la liga solo ha confirmado públicamente un juego en su regreso al Estadio Azteca, fuentes cercanas a la organización estadounidense aseguran que se analizan dos encuentros de temporada regular para ese año, lo que marcaría un hito para el país dentro del programa internacional de la liga.
El comisionado Roger Goodell anunció recientemente que la NFL volverá a Ciudad de México en 2026, una vez concluidas las remodelaciones del Estadio Azteca rumbo al Mundial de futbol.
TE PUEDE INTERESAR: Steelers vs Bengals: previa del Thursday Night Football de la Semana 7 de la NFL 2025
Este regreso, esperado desde 2023, se da en el marco de una expansión internacional más ambiciosa por parte de la liga.
Según versiones difundidas por medios especializados como Estadio Deportes, la NFL no regresaría “solo con un juego”, sino con dos partidos programados en territorio mexicano, algo que no ha sido confirmado oficialmente, pero que cobra sentido dentro de la estrategia global del comisionado Goodell.
El convenio vigente entre la liga y la Asociación de Jugadores permite realizar hasta ocho partidos internacionales por temporada, cifra que podría alcanzarse en 2026.
En ese contexto, México se perfila como uno de los destinos principales junto con Río de Janeiro, Londres, Alemania y posiblemente Australia, donde también se planean duelos oficiales.
ESTADIO AZTECA, EJE DEL PLAN DE LA NFL EN 2026
El Estadio Azteca volvería a ser la sede principal para el fútbol americano profesional en México. El recinto, actualmente en proceso de remodelación para el Mundial 2026, será nuevamente el punto de encuentro entre la afición mexicana y equipos de la NFL.
No obstante, algunos rumores apuntan a que el segundo juego podría realizarse en otra ciudad del país, dependiendo de la disponibilidad de infraestructura y el interés de gobiernos estatales en participar.
Las autoridades mexicanas y la NFL han mantenido un diálogo constante desde 2023, cuando se interrumpieron los juegos internacionales en el país por los trabajos en el Azteca.
La intención, según versiones de insiders, sería reabrir con una “doble cartelera” que posicione nuevamente a México como un mercado clave para la NFL en América Latina.
La NFL ha dejado claro su objetivo de fortalecer su presencia fuera de Estados Unidos. En los próximos años, además del regreso a México, se prevén tres partidos en Brasil y la posibilidad de llevar por primera vez un encuentro a Oceanía.