Biblioparque Sur reúne a secundarias de Saltillo en eliminatoria de tochito

En las instalaciones del Biblioparque Sur se lleva a cabo la etapa municipal de la Olimpiada Escolar en la disciplina de tochito, donde equipos de nivel secundaria compiten por el pase a la siguiente fase del proceso deportivo. El evento reúne a distintos planteles educativos de la ciudad, que buscan representar a Saltillo en la etapa estatal. Desde temprana hora, los campos del parque fueron escenario de partidos en los que las y los estudiantes demostraron su preparación, en un ambiente enfocado en la convivencia y la actividad física.

De acuerdo con información difundida por el Instituto Municipal del Deporte de Saltillo, esta eliminatoria forma parte del calendario de la olimpiada escolar, que tiene como objetivo promover la participación de jóvenes en distintas disciplinas y fortalecer el desarrollo deportivo desde edades tempranas. El tochito, también conocido como fútbol bandera, ha ganado presencia en el ámbito escolar en los últimos años, al ser una alternativa de conjunto que fomenta la estrategia, el trabajo en equipo y la disciplina. En esta fase municipal, cada encuentro resulta clave, ya que solo uno de los equipos logrará avanzar como representante de la ciudad.

Durante la jornada, docentes, entrenadores y familiares acompañaron a los equipos, brindando apoyo desde las gradas y reconociendo el esfuerzo de los participantes. Más allá de los resultados, el torneo también funciona como un espacio para detectar talento y motivar a los jóvenes a continuar dentro del deporte. Se espera que en los próximos días se definan los equipos finalistas, para posteriormente conocer al conjunto que obtendrá el pase a la etapa estatal, donde se enfrentará a representantes de otros municipios de Coahuila. Mientras tanto, la actividad continúa en el Biblioparque Sur, con encuentros que mantienen el interés de la comunidad escolar.

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