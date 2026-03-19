Escalofriante lesión de Noa Lang en Champions: Operado de urgencia tras casi perder un dedo en Anfield

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Fútbol Internacional
/ 19 marzo 2026
    Escalofriante lesión de Noa Lang en Champions: Operado de urgencia tras casi perder un dedo en Anfield
    Noa Lang, del Galatasaray, reacciona adolorido después de sufrir una lesión en el pulgar en el partido de vuelta del partido de la Liga de Campeones entre Liverpool y Galatasaray, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Liverpool. (AP Foto/Jon Super) FOTO: AP

Noa Lang encendió las alarmas en la Champions League luego de sufrir una aparatosa lesión en el pulgar derecho durante el duelo entre Liverpool y Galatasaray; tuvo una cirugía de emergencia, después de un fuerte choque contra las vallas publicitarias en Anfield

La Champions League dejó una de las imágenes más impactantes de la semana con la lesión de Noa Lang, futbolista del Galatasaray, quien sufrió un grave daño en el pulgar derecho durante el partido de vuelta de los octavos de final ante Liverpool.

El incidente ocurrió el miércoles, cuando el atacante terminó estrellándose contra las vallas publicitarias, en una acción que derivó en abundante sangrado, atención inmediata sobre el campo y su posterior traslado al hospital.

La información de última hora señala que el neerlandés tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia en Liverpool, donde permaneció bajo supervisión médica tras la lesión sufrida en Anfield.

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El Galatasaray confirmó la cirugía en el pulgar derecho, luego del fuerte accidente en la derrota 4-0 ante los Reds.

Desde España, además, surgieron versiones todavía más alarmantes sobre la magnitud del percance. El golpe con la estructura publicitaria le provocó una herida tan severa que seccionó parte del pulgar, razón por la que fue retirado en camilla y enviado directamente al hospital para ser operado en territorio inglés.

El club turco analiza incluso reclamar una indemnización a la UEFA por una presunta negligencia en las condiciones de seguridad del estadio.

Lo oficialmente confirmado hasta ahora es que Lang presentó una grave lesión en el pulgar derecho y que sería sometido a cirugía en Liverpool con seguimiento del cuerpo médico del Galatasaray.

El accidente de Noa Lang no fue la única mala noticia para el conjunto turco en su visita a Inglaterra. Se informó que Victor Osimhen sufrió una fractura en el antebrazo derecho durante la primera mitad del mismo encuentro, en una noche desastrosa para el Galatasaray, que además quedó eliminado de la Champions League tras caer 4-0 en el partido y 4-1 en el marcador global frente al Liverpool.

La evolución del extremo neerlandés será seguida de cerca en las próximas horas, sobre todo por el impacto mediático que ha generado la escena y por la posibilidad de que el club eleve su protesta ante la UEFA.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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