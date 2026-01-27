Bill Belichick se queda fuera del Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad
El histórico entrenador de la NFL no alcanzó los votos necesarios del comité y no será inducido al Pro Football Hall of Fame, pese a su legado con Patriots
Bill Belichick, considerado por muchos como uno de los entrenadores más exitosos en la historia de la NFL, no será incluido en el Pro Football Hall of Fame en su primer año de elegibilidad al no alcanzar el porcentaje mínimo de votos requerido por el comité de selección, informaron fuentes este martes.
Según reportes de ESPN, en la votación realizada a inicios de este mes, el entrenador quedó por debajo de los 40 de 50 votos necesarios (80 por ciento) para ser elegido como miembro de la clase de 2026 del Salón de la Fama en Canton, Ohio.
Belichick recibió una llamada de un representante del Salón confirmándole que no será incluido este verano.
La noticia sorprendió a muchos en el entorno del fútbol americano profesional, ya que Belichick, de 73 años, es uno de los estrategas más laureados de la historia, con un récord de 333 victorias combinadas entre temporada regular y postemporada, solo superado por Don Shula, y ocho anillos de Super Bowl en su carrera, seis de ellos como entrenador en jefe de los Patriots de Nueva Inglaterra.
Fuentes cercanas han descrito al entrenador como “perplejo” y “decepcionado” por no haber obtenido el respaldo suficiente de los votantes, muchos de los cuales eran veteranos periodistas y figuras del fútbol americano que integran el comité.
¿Qué influyó en la decisión del comité?
Según algunos votantes consultados, factores externos a los logros en el campo pudieron haber influido en la votación: controversias pasadas como Spygate y Deflategate, escándalos de reglas violadas durante su etapa con los Patriots, habrían pesado en la decisión de algunos miembros.
También se mencionó que figuras influyentes dentro del comité, como el exgerente general Bill Polian, sugirieron a votantes que consideraran esperar antes de concederle la entrada al Salón como una especie de “penitencia” por esos capítulos controvertidos de su carrera.
Este resultado marca una situación inusual en la historia de la NFL, ya que Belichick era considerado por muchos analistas y aficionados como un candidato casi seguro para la inducción en su primer año de elegibilidad.
Los nombres oficiales de los integrantes de la clase 2026 del Pro Football Hall of Fame se darán a conocer la próxima semana durante las actividades previas al Super Bowl.