Bills regresan a la senda del triunfo de la mano de Allen; Seahawks dominan y alcanzan a Rams en la cima divisional

Los Bills de Búfalo recuperaron aire en la Temporada 2025 de la NFL y regresaron a la senda del triunfo este domingo tras vencer 26-7 a los Steelers de Pittsburgh, con una actuación sólida de Josh Allen, quien comandó a su ofensiva con eficiencia y liderazgo.

La defensiva también respondió, frenando el ataque rival y dejando sin opciones a Pittsburgh en una tarde que sirve como impulso rumbo al cierre de temporada regular, donde Búfalo sigue peleando por posición de Playoffs en la AFC.

Allen volvió a mostrar su capacidad para controlar el ritmo de juego y conectar jugadas clave en serie, acompañándose del ataque terrestre y una línea ofensiva que dio protección en los momentos decisivos.

TE PUEDE INTERESAR: Graban momento en que jugadores del IMARC rodean y tratan de agredir a árbitro

Con este triunfo, los Bills detienen la presión de las últimas semanas y reactivan su camino hacia puestos de postemporada.