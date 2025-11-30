Bills regresan a la senda del triunfo de la mano de Allen; Seahawks dominan y alcanzan a Rams en la cima divisional

    Josh Allen lideró el triunfo de Bills de Buffalo sobre Steelers de Pittsburgh, mientras Seattle Seahawks dominaron a Vikings de Minnesota para empatar a Rams FOTOS: AP

Búfalo volvió a ganar con gran actuación de su QB ante Steelers; Seattle aplastó a Minnesota y alcanzó a Los Angeles en la cima de la NFC Oeste; por su parte, Chargers ganaron a Raiders

Los Bills de Búfalo recuperaron aire en la Temporada 2025 de la NFL y regresaron a la senda del triunfo este domingo tras vencer 26-7 a los Steelers de Pittsburgh, con una actuación sólida de Josh Allen, quien comandó a su ofensiva con eficiencia y liderazgo.

La defensiva también respondió, frenando el ataque rival y dejando sin opciones a Pittsburgh en una tarde que sirve como impulso rumbo al cierre de temporada regular, donde Búfalo sigue peleando por posición de Playoffs en la AFC.

Allen volvió a mostrar su capacidad para controlar el ritmo de juego y conectar jugadas clave en serie, acompañándose del ataque terrestre y una línea ofensiva que dio protección en los momentos decisivos.

TE PUEDE INTERESAR: Graban momento en que jugadores del IMARC rodean y tratan de agredir a árbitro

Con este triunfo, los Bills detienen la presión de las últimas semanas y reactivan su camino hacia puestos de postemporada.

SEAHAWKS MANTIENE SU SORPRESIVA TEMPORADA EN LA NFL

Por su parte, los Seahawks firmaron una demostración contundente al aplastar 26-0 a los Vikings de Minnesota, apoyados en una defensa implacable que forzó cinco pérdidas de balón, incluyendo cuatro intercepciones sobre el mariscal novato de Minnesota, y que dejó en cero a una ofensiva que venía con buenas sensaciones.

Con este resultado, Seattle mejora su marca a 9-3 y empata a los Rams de Los Ángeles en la cima de la NFC Oeste, calentando la pelea divisional rumbo a las últimas semanas del calendario.

La defensiva fue protagonista absoluta, limitando intentos terrestres y presionando al mariscal rival desde el inicio, mientras que la ofensiva mantuvo control de posesión sin arriesgar el balón.

CHARGERS LE GANA EL DUELO DIVISIONAL DE LA AFC OESTE A RAIDERS

Los Chargers de Los Ángeles vencieron 31-14 a Raiders de Las Vegas, en un partido donde aprovecharon errores defensivos y mantuvieron vivas sus aspiraciones dentro de la Conferencia.

Los Raiders, por su parte, siguen sin encontrar regularidad y complican su panorama rumbo al cierre de campaña.

