Fútbol
/ 29 noviembre 2025
    Graban momento en que jugadores del IMARC rodean y tratan de agredir a árbitro
    Momento en que jugadores del IMARC encaran al árbitro tras el silbatazo final. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

El video del incidente ya circula entre estudiantes y padres, mientras ninguna de las instituciones ha emitido postura oficial

La final entre Daneses e IMARC (Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón) en el Juan Castro no terminó con el festejo habitual. En cuanto el árbitro marcó el final del 2-0 que coronó a los Daneses como tetracampeones, el verdadero espectáculo comenzó... y no precisamente con el trofeo.

Según se aprecia en un video que ya circula entre estudiantes y padres, varios jugadores y miembros del IMARC rodearon al árbitro en cuanto se decretó el final. En la grabación se ve cómo el silbante intenta avanzar, pero un grupo lo encara, le grita y lo empuja mientras otras personas intentan frenarlos. La escena se vuelve un tumulto: manoteos, jalones, empujones y un árbitro que busca salir de la zona mientras la situación se descontrola.

Lo más comentado es que en un momento varios jugadores parecen querer abrirse paso para alcanzarlo, mientras entrenadores y personal con chalecos intentan contenerlos. La afición en las gradas se levanta, algunos graban, otros gritan, y el ambiente se vuelve un pequeño caos.

Hasta ahora, ninguno de los equipos ha dicho nada, lo cual solo alimenta el chisme: ¿qué fue lo que detonó la furia?, ¿venían arrastrando molestias por decisiones arbitrales?, ¿alguien dijo algo que encendió el pleito? Todo el mundo tiene su versión, pero ninguna confirmada.

Mientras los Daneses celebran el tetracampeonato, la conversación del día es otra: el conato de bronca que terminó opacando la final y que ya se volvió tema obligado en pasillos, grupos de WhatsApp y redes.

Todavía no se sabe si habrá sanciones.

