Graban momento en que jugadores del IMARC rodean y tratan de agredir a árbitro

La final entre Daneses e IMARC (Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón) en el Juan Castro no terminó con el festejo habitual. En cuanto el árbitro marcó el final del 2-0 que coronó a los Daneses como tetracampeones, el verdadero espectáculo comenzó... y no precisamente con el trofeo.

Según se aprecia en un video que ya circula entre estudiantes y padres, varios jugadores y miembros del IMARC rodearon al árbitro en cuanto se decretó el final. En la grabación se ve cómo el silbante intenta avanzar, pero un grupo lo encara, le grita y lo empuja mientras otras personas intentan frenarlos. La escena se vuelve un tumulto: manoteos, jalones, empujones y un árbitro que busca salir de la zona mientras la situación se descontrola.

TE PUEDE INTERESAR: Toluca elimina a FC Juárez y se instala en la Semifinal del Apertura 2025

Lo más comentado es que en un momento varios jugadores parecen querer abrirse paso para alcanzarlo, mientras entrenadores y personal con chalecos intentan contenerlos. La afición en las gradas se levanta, algunos graban, otros gritan, y el ambiente se vuelve un pequeño caos.