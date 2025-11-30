Regreso de CJ Stroud impulsa a Texans; Bryce Young lidera victoria de Panthers en la NFL

Fútbol Americano
/ 30 noviembre 2025
    Regreso de CJ Stroud impulsa a Texans; Bryce Young lidera victoria de Panthers en la NFL
    En la Semana 13 de la NFL, CJ Stroud regresó para liderar a los Texans contra los Colts, mientras que Bryce Young guió a los Panthers a una victoria ajustada sobre los Rams. FOTOS: AP

Otros equipos como los Jaguars, Jets, 49ers y Buccaneers también marcaron la pauta en la jornada dominical, definiendo posiciones clave rumbo a los playoffs

La NFL continuó su jornada dominical con enfrentamientos que reflejan la lucha por la postemporada y la importancia de mantener la consistencia en cada serie ofensiva. En Houston, los Texans recibieron noticias alentadoras antes de su partido contra los Colts de Indianápolis: su mariscal de campo CJ Stroud regresará tras perderse los últimos tres encuentros por una conmoción cerebral.

DeMeco Ryans, entrenador de los Texans, confirmó que Stroud cumplió con el protocolo médico y estaba listo para volver a la acción. “Estoy realmente agradecido de estar de vuelta finalmente”, dijo Stroud, recordando la lesión sufrida ante Denver Broncos a principios de noviembre. Durante su ausencia, Davis Mills asumió la titularidad y lideró a Houston a tres victorias consecutivas, apoyándose en una defensa que terminó siendo clave para superar la marca de .500 por primera vez en la temporada. El safety Jalen Pitre también regresa tras una lesión similar, reforzando la línea defensiva de los Texans.

Mientras tanto, en Carolina, los Panthers lograron una victoria ajustada sobre los Rams de Los Ángeles por 31-28. El mariscal de campo Bryce Young fue determinante, conectando un pase de touchdown de 43 yardas con Tetairoa McMillan en cuarta oportunidad, lo que inclinó la balanza a favor de Carolina. La defensiva del equipo también tuvo momentos decisivos: Derrick Brown capturó al mariscal de campo rival Matthew Stafford, y DJ Wonnum recuperó un balón suelto que aseguró la victoria. El ataque terrestre fue otra pieza clave, con Chuba Hubbard acumulando 83 yardas y Rico Dowdle sumando 58. Con este triunfo, Carolina se mantiene cerca de los Buccaneers en la lucha por la cima de la NFC Sur.

MÁS RESULTADOS DE LA JORNADA MATUTINA

El resto de la jornada presentó resultados relevantes que moldean la tabla de posiciones. Los Jaguars de Jacksonville vencieron con claridad a los Titans de Tennessee 25-3, con Trevor Lawrence completando 16 de 27 pases para dos touchdowns y controlando el ritmo del partido. Jacksonville domina ahora la carrera por la división AFC Sur tras aprovechar errores de Cam Ward y una defensa que limitó a los Titans a solo 185 yardas netas.

En otros encuentros, los Jets superaron a los Falcons 27-24 gracias a la combinación de la carrera y pase de Tyrod Taylor, quien logró el touchdown del empate y asistió en la jugada final que aseguró la victoria. Por su parte, los 49ers de San Francisco derrotaron a los Browns 26-8 con contribuciones de Brock Purdy y Christian McCaffrey, mientras que los Buccaneers vencieron a los Cardinals 20-17 con un pase de touchdown de Baker Mayfield a Tristan Wirfs, asegurando su liderato en la NFC Sur.

Con la Semana 14 acercándose, los equipos se preparan para la recta final de la temporada regular, donde cada victoria será decisiva en la lucha por los puestos de playoffs y las posiciones de división. La recuperación de figuras clave como CJ Stroud y el buen rendimiento de Bryce Young podrían definir el destino de Texans y Panthers en esta etapa crucial.

Temas


Futbol Americano
resultados

Localizaciones


Indianapolis

Organizaciones


NFL
Houston Texans
Carolina Panthers

