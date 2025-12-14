Bills remontan a Patriots y aprietan la pelea por el título de la AFC Este

/ 14 diciembre 2025
    Bills remontan a Patriots y aprietan la pelea por el título de la AFC Este
    Josh Allen lideró la remontada de los Bills de Buffalo ante los Patriots de Nueva Inglaterra en un duelo clave por el liderato de la AFC Este. FOTO: AP

La victoria de los Bills de Buffalo sobre los Patriots de Nueva Inglaterra en la Semana 15 de la NFL evitó que se definiera el título de la AFC Este

Los Bills de Búfalo firmaron una de las victorias más importantes de su temporada al imponerse 35-31 a los Patriots de Nueva Inglaterra en un duelo directo de la Semana 15 de la NFL, resultado que apretó al máximo la pelea por el título de la División Este de la AFC y obligó a que la definición se extienda hasta las últimas semanas del calendario regular.

El encuentro, disputado en el Gillette Stadium, parecía inclinarse temprano a favor de los Patriots de Nueva Inglaterra, que tomaron ventaja de 21-0 y llegaron al descanso con el control del juego.

Sin embargo, Bills protagonizaron una remontada contundente liderada por Josh Allen, quien lanzó tres pases de anotación y comandó una ofensiva que no dejó de presionar en la segunda mitad.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó con Patrick Mahomes? QB de Chiefs sale lesionado ante Chargers y estaría fuera el resto de la Temporada

Uno de los nombres clave fue James Cook, quien tuvo una actuación decisiva al sumar tres touchdowns, dos por la vía terrestre y uno más por recepción, convirtiéndose en el motor ofensivo que permitió a Búfalo darle la vuelta al marcador y silenciar el estadio en Foxborough.

El triunfo no solo cortó una racha de 10 victorias consecutivas de los Patriots, sino que también impidió que Nueva Inglaterra asegurara matemáticamente el título divisional en esta jornada.

Con este resultado, Bills se colocaron a un solo juego de distancia en la cima de la AFC Este, cuando restan tres partidos por disputarse en la temporada regular, dejando abierta una definición que parecía resuelta semanas atrás.

Para los Patriots, la derrota representa un golpe importante, ya que aunque mantienen ventaja en la división, ahora están obligados a cerrar con fuerza para evitar que Búfalo los alcance o incluso los supere en la recta final.

El partido también estuvo marcado por decisiones arbitrales polémicas, especialmente un par de castigos por interferencia de pase en momentos clave, que generaron molestia en el entorno de Nueva Inglaterra.

Con este resultado, los Bills se mantienen con vida en la lucha por el campeonato divisional y refuerzan su candidatura rumbo a los Playoffs, mientras que la AFC Este se perfila para definirse hasta las últimas semanas, en una de las batallas más cerradas de toda la NFL.

