Patriots vencen a Giants y suman su décima victoria seguida en la Temporada 2025

Los Patriots de Nueva Inglaterra regresaron al Monday Night Football de la NFL por primera vez desde 2022 y lo hicieron con un triunfo 33-15 ante los Giants de Nueva York en el Gillette Stadium. El equipo dirigido por Drake Maye llegó con nueve victorias consecutivas y aprovechó el impulso para cerrar su actividad antes de la semana de descanso, mientras que los visitantes intentaron sostenerse con el regreso del mariscal novato Jackson Dart.

El juego comenzó con Nueva Inglaterra tomando ventaja gracias a una serie inicial que culminó en un gol de campo de Andy Borregales. Minutos después, el partido tomó rumbo cuando Marcus Jones devolvió un despeje 94 yardas para el primer touchdown del encuentro. La ofensiva local mantuvo la presión y Maye conectó con Kayshon Boutte en una ruta hacia la banda para el 17-0 en el primer cuarto.

TE PUEDE INTERESAR: Intec Don Bosco representará a México en la Copa Panamericana Juvenil B tras ganar la liga