Patriots vencen a Giants y suman su décima victoria seguida en la Temporada 2025
Nueva Inglaterra derrotó 33-15 a Nueva York en su regreso al Monday Night Football, impulsados por una actuación completa antes de entrar a su semana de descanso
Los Patriots de Nueva Inglaterra regresaron al Monday Night Football de la NFL por primera vez desde 2022 y lo hicieron con un triunfo 33-15 ante los Giants de Nueva York en el Gillette Stadium. El equipo dirigido por Drake Maye llegó con nueve victorias consecutivas y aprovechó el impulso para cerrar su actividad antes de la semana de descanso, mientras que los visitantes intentaron sostenerse con el regreso del mariscal novato Jackson Dart.
El juego comenzó con Nueva Inglaterra tomando ventaja gracias a una serie inicial que culminó en un gol de campo de Andy Borregales. Minutos después, el partido tomó rumbo cuando Marcus Jones devolvió un despeje 94 yardas para el primer touchdown del encuentro. La ofensiva local mantuvo la presión y Maye conectó con Kayshon Boutte en una ruta hacia la banda para el 17-0 en el primer cuarto.
Los Giants reaccionaron temprano en el segundo periodo. Dart encontró a Darius Slayton, quien recorrió 30 yardas hasta la zona de anotación para acercar el marcador. Sin embargo, los Patriots ajustaron de inmediato y ampliaron la diferencia cuando Maye lanzó un pase profundo a Kyle Williams, quien concretó una anotación de 33 yardas. Dos goles de campo adicionales de Borregales enviaron el juego al descanso 30-7.
En la segunda mitad, Nueva York buscó extender sus series con aportes del corredor Devin Singletary y jugadas cortas diseñadas para mover las cadenas. Aun así, la defensa de Nueva Inglaterra respondió en momentos clave y detuvo una cuarta oportunidad que hubiera permitido acercar el marcador. El único intento serio de los visitantes llegó en el último cuarto, cuando Singletary encontró espacio en un acarreo de 22 yardas para anotar y Dart conectó la conversión de dos puntos con Slayton, reduciendo la diferencia a dos posesiones.
Los Patriots cerraron el duelo administrando el reloj. Con una corrida explosiva de Treveon Henderson lograron posicionarse dentro de la yarda 20. Aunque una penalización anuló un touchdown de Hunter Henry, un nuevo gol de campo aseguró la distancia definitiva. La defensa local frenó a los Giants de Nueva York en su última serie, sellando la décima victoria consecutiva de Nueva Inglaterra.