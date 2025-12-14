¿Qué pasó con Patrick Mahomes? QB de Chiefs sale lesionado ante Chargers y estaría fuera el resto de la Temporada

La Temporada 2025 de la NFL dio un giro crítico para los Chiefs de Kansas City tras confirmarse la lesión de Patrick Mahomes durante el duelo ante los Chargers de Los Ángeles, disputado este domingo. El mariscal de campo salió lastimado en los minutos finales del encuentro, mismo que terminó con derrota de 16-13 y que dejó oficialmente eliminados a los Chiefs de la carrera por los Playoffs. La jugada ocurrió con menos de dos minutos por jugar en el último cuarto, cuando Mahomes intentaba comandar una ofensiva de remontada. TE PUEDE INTERESAR: Muere a los 14 años la joven promesa del ciclismo, Jade Romero Peña... ¿qué sucedió? Bajo presión defensiva, el quarterback fue golpeado mientras buscaba extender la jugada y cayó de manera aparatosa, con la rodilla izquierda comprometida, quedando tendido en el terreno de juego visiblemente adolorido. Tras varios minutos de atención médica, Mahomes abandonó el campo cojeando, asistido por el personal del equipo rumbo al vestidor.

El suplente Gardner Minshew tomó su lugar para la última serie ofensiva, pero terminó lanzando una intercepción que selló la derrota de Kansas City ante su rival divisional. De acuerdo con la información oficial, el equipo confirmó que Patrick Mahomes será sometido a una resonancia magnética (MRI) para determinar la gravedad exacta de la lesión. ¿QUÉ LE PASÓ A PATRICK MAHOMES? ALARMAS EN LOS CHIEFS Aunque todavía no existe un diagnóstico definitivo, los primeros reportes médicos apuntan a una posible afectación en los ligamentos de la rodilla, específicamente el ligamento cruzado anterior (ACL) o el ligamento cruzado posterior (PCL), escenarios que encendieron las alarmas dentro de la organización. La evaluación médica se llevará a cabo durante esta semana y será clave para definir si el quarterback podrá volver a jugar antes del cierre de la temporada regular o si su recuperación se extenderá más allá de 2025, incluso comprometiendo parte de su preparación rumbo a la campaña 2026. La lesión de Mahomes llega en el peor momento posible para los Chiefs, ya que con esta derrota rompieron una racha de 10 temporadas consecutivas clasificando a los playoffs y quedaron con marca de 6-8, sin posibilidades matemáticas de postemporada.