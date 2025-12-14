¿Qué pasó con Patrick Mahomes? QB de Chiefs sale lesionado ante Chargers y estaría fuera el resto de la Temporada

Fútbol Americano
/ 14 diciembre 2025
    ¿Qué pasó con Patrick Mahomes? QB de Chiefs sale lesionado ante Chargers y estaría fuera el resto de la Temporada
    Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) is checked on after being injured during the second half of an NFL football game against the Los Angeles Chargers Sunday, Dec. 14, 2025, in Kansas City, Mo. (AP Photo/Ed Zurga) Ed Zurga / AP

El quarterback de Kansas City sufrió una lesión en la rodilla izquierda en la derrota ante Los Ángeles y no terminaría la campaña 2025 de la NFL

La Temporada 2025 de la NFL dio un giro crítico para los Chiefs de Kansas City tras confirmarse la lesión de Patrick Mahomes durante el duelo ante los Chargers de Los Ángeles, disputado este domingo.

El mariscal de campo salió lastimado en los minutos finales del encuentro, mismo que terminó con derrota de 16-13 y que dejó oficialmente eliminados a los Chiefs de la carrera por los Playoffs.

La jugada ocurrió con menos de dos minutos por jugar en el último cuarto, cuando Mahomes intentaba comandar una ofensiva de remontada.

TE PUEDE INTERESAR: Muere a los 14 años la joven promesa del ciclismo, Jade Romero Peña... ¿qué sucedió?

Bajo presión defensiva, el quarterback fue golpeado mientras buscaba extender la jugada y cayó de manera aparatosa, con la rodilla izquierda comprometida, quedando tendido en el terreno de juego visiblemente adolorido.

Tras varios minutos de atención médica, Mahomes abandonó el campo cojeando, asistido por el personal del equipo rumbo al vestidor.

El suplente Gardner Minshew tomó su lugar para la última serie ofensiva, pero terminó lanzando una intercepción que selló la derrota de Kansas City ante su rival divisional.

De acuerdo con la información oficial, el equipo confirmó que Patrick Mahomes será sometido a una resonancia magnética (MRI) para determinar la gravedad exacta de la lesión.

¿QUÉ LE PASÓ A PATRICK MAHOMES? ALARMAS EN LOS CHIEFS

Aunque todavía no existe un diagnóstico definitivo, los primeros reportes médicos apuntan a una posible afectación en los ligamentos de la rodilla, específicamente el ligamento cruzado anterior (ACL) o el ligamento cruzado posterior (PCL), escenarios que encendieron las alarmas dentro de la organización.

La evaluación médica se llevará a cabo durante esta semana y será clave para definir si el quarterback podrá volver a jugar antes del cierre de la temporada regular o si su recuperación se extenderá más allá de 2025, incluso comprometiendo parte de su preparación rumbo a la campaña 2026.

La lesión de Mahomes llega en el peor momento posible para los Chiefs, ya que con esta derrota rompieron una racha de 10 temporadas consecutivas clasificando a los playoffs y quedaron con marca de 6-8, sin posibilidades matemáticas de postemporada.

Más allá del resultado inmediato, la prioridad del equipo ahora será proteger la salud de su jugador franquicia.

Por ahora, Patrick Mahomes permanece en evaluación constante, a la espera de los resultados de la MRI que definirán el alcance real de la lesión.

La decisión final sobre su regreso o posible baja prolongada será tomada por el cuerpo médico y la directiva en los próximos días, mientras los Chiefs comienzan a pensar en el cierre de la temporada y en la planeación del futuro inmediato de la franquicia.

Temas


Futbol Americano

Localizaciones


Kansas City

Personajes


Patrick Mahomes

Organizaciones


NFL
Kansas City Chiefs
Los Angeles Chargers

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Jean Louis abre su cocina doméstica para compartir una de sus recetas más célebres.

Jean Louis Cottin, el chef internacional que cautivó los paladares de Saltillo

Luisa y Juan Carlos proponen, se divierten y hacen de la cocina un auténtico lugar de creación.

Luisa Castilla y Juan Carlos Guerra: el arte de cocinar (y debatir) en pareja
Pedro es un aventurero de la cocina.

Pedro Moeller: el aventurero de la cocina desértica saltillense
Analistas consideran difícil que la situación cambie de manera drástica el próximo año.

Pemex arranca sexenio con la peor caída de inversión en décadas
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue vinculado a proceso por su probable participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

FGR obtiene vinculación de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por operaciones con recursos ilícitos
Mayra impregna a su equipo con su liderazgo, amor y respeto por la cocina.

Mayra Arenas: las voces, sabores y caminos que moldearon su cocina
Círculo de Oro reúne a perfiles que aman cocinar y comparten sus creaciones.

Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila

Madre e hijo conjugan sabores de Italia y México en la cocina de su hogar.

Pedro Gentiloni y Beatriz Arizpe: la calidez del sazón