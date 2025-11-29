Bills vs Steelers: Josh Allen contra el regreso de Aaron Rodgers en un choque por la AFC
Búfalo visita a Pittsburgh este domingo en un partido vital para sus aspiraciones de postemporada, con su QB obligado a liderar al triunfo pese a las bajas ofensivas
Los Bills de Búfalo visitarán este domingo a los Steelers de Pittsburgh en un duelo determinante para las aspiraciones de ambos rumbo a los Playoffs de la Temporada 2025 de la NFL.
El enfrentamiento correspondiente a la Semana 13 pondrá frente a frente a dos equipos con necesidad urgente de victoria: Bills con marca de 7-4 y Pittsburgh con 6-5, ambos inmersos en una cerrada pelea dentro de la Conferencia Americana.
UNOS DUDOSOS BILLS LLEGAN AL ACRISURE
Los Bills arriban golpeados después de caer ante los Texans, en un partido donde su línea ofensiva permitió ocho capturas y dejó expuesto a su mariscal.
Para este compromiso tampoco podrán contar con sus tackles titulares Dion Dawkins y Spencer Brown, además del linebacker Terrel Bernard y el receptor Curtis Samuel.
A ello se suma que el tight end Dalton Kincaid y el receptor Joshua Palmer se mantienen como cuestionables, situación que vuelve más compleja la construcción ofensiva aérea.
A pesar de las bajas, Búfalo mantiene una ofensiva capaz de generar daño explosivo y buscará recuperar el nivel que les permitió posicionarse como contendientes en la primera mitad del calendario.
ASÍ ARRIBAN LOS STEELERS DE RODGERS
En el caso de los Steelers, el panorama luce más alentador al confirmarse que Aaron Rodgers está listo para regresar como quarterback titular tras superar una fractura en la muñeca.
Su presencia aporta liderazgo y experiencia a una ofensiva que había tenido semanas irregulares.
El equipo también recuperará piezas clave como DK Metcalf y Alex Highsmith, un refuerzo significativo para ambos lados del balón. Pittsburgh llega tras una derrota ante Chicago, pero consciente de que un triunfo en casa no sólo nivelaría su récord, sino que impulsaría seriamente sus aspiraciones dentro de la AFC Norte.
Para los Bills, proteger al quarterback será prioridad absoluta. Si su línea ofensiva no logra contener la presión, sus posibilidades se reducirán drásticamente.
Del otro lado, Pittsburgh intentará capitalizar el regreso de Rodgers y apoyarse en su defensiva para explotar las ausencias rivales.Ambos equipos tienen urgencia de victoria en un calendario que ya no permite margen de error.
El partido se jugará este domingo a las 3:25 de la tarde. La transmisión será a través del Canal 9 de Televisa.
Un duelo con sabor a Playoffs en noviembre: Bills contra Steelers por mantenerse vivos en la AFC.