Bills vs Steelers: Josh Allen contra el regreso de Aaron Rodgers en un choque por la AFC

Los Bills de Búfalo visitarán este domingo a los Steelers de Pittsburgh en un duelo determinante para las aspiraciones de ambos rumbo a los Playoffs de la Temporada 2025 de la NFL.

El enfrentamiento correspondiente a la Semana 13 pondrá frente a frente a dos equipos con necesidad urgente de victoria: Bills con marca de 7-4 y Pittsburgh con 6-5, ambos inmersos en una cerrada pelea dentro de la Conferencia Americana.

UNOS DUDOSOS BILLS LLEGAN AL ACRISURE

Los Bills arriban golpeados después de caer ante los Texans, en un partido donde su línea ofensiva permitió ocho capturas y dejó expuesto a su mariscal.

Para este compromiso tampoco podrán contar con sus tackles titulares Dion Dawkins y Spencer Brown, además del linebacker Terrel Bernard y el receptor Curtis Samuel.

A ello se suma que el tight end Dalton Kincaid y el receptor Joshua Palmer se mantienen como cuestionables, situación que vuelve más compleja la construcción ofensiva aérea.