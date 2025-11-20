Texans frenan a Bills con ocho capturas a Josh Allen en el TNF
Con el triunfo, Houston alcanzó su tercer éxito consecutivo y se colocó por encima del .500 por primera vez en la temporada
Los Texans de Houston lograron colocarse por encima del .500 por primera vez en el año al vencer 23-19 a los Bills de Buffalo, apoyados en una actuación defensiva que marcó el rumbo del partido desde el inicio. El conjunto local acumuló ocho capturas sobre Josh Allen, cifra que estableció una marca personal para el mariscal de los Bills y que fue determinante para cortar múltiples series ofensivas decisivas.
Con CJ Stroud fuera por conmoción, Davis Mills volvió a encargarse de la ofensiva de Houston y respondió con dos pases de anotación, manteniéndose invicto como titular esta campaña y llevando su registro a 3-0. Entre las figuras destacadas del encuentro estuvo Will Anderson Jr., quien sumó 2.5 capturas y encabezó una presión constante que complicó cada lectura de Allen. La defensa también provocó tres entregas de balón, incluido un robo de Calen Bullock en el último minuto para asegurar el triunfo.
El resultado deja a Houston con marca de 6-5, octavo en la AFC y cerca del último puesto de postemporada. Los Bills, ahora con 7-4, descendieron al sexto lugar de la conferencia.
El cierre de la primera mitad marcó el tramo más movido del encuentro. Con los Texans abajo 9-3, Mills conectó con Christian Kirk a dos yardas de la zona de anotación para darle la vuelta al marcador. En la siguiente jugada ofensiva de Buffalo, Allen buscó un pase profundo a Elijah Moore, pero el desvío de Azeez Al-Shaair terminó en manos de Bullock, quien regresó la intercepción hasta las diagonales, aunque la anotación fue invalidada por un bloqueo ilegal. Ka’imi Fairbairn convirtió el gol de campo para el 13-9.
La respuesta de los Bills llegó de inmediato con un regreso de Ray Davis, quien recorrió todo el campo para recuperar la ventaja. Houston cerró la mitad con otra serie sostenida que culminó en un pase de Mills a Jayden Higgins, enviando el partido al descanso 20-16.
En la segunda mitad, las defensas dominaron. Un balón suelto forzado por Bullock y recuperado por Justin Reid permitió que Fairbairn ampliara la ventaja a 23-16. Buffalo tuvo tres oportunidades para revertir el marcador en el último cuarto, pero la defensa local detuvo cada intento. Incluso después de que los Bills convirtieran un cuarto y 27 con una jugada improvisada entre Joshua Palmer y Khalil Shakir, Houston mantuvo el control, y un castigo de salida en falso de Dion Dawkins, seguido de otra intercepción de Bullock, puso fin al encuentro.
Los Texans suman así su tercera victoria consecutiva y se mantienen en la pelea por la postemporada.