Texans frenan a Bills con ocho capturas a Josh Allen en el TNF

Los Texans de Houston lograron colocarse por encima del .500 por primera vez en el año al vencer 23-19 a los Bills de Buffalo, apoyados en una actuación defensiva que marcó el rumbo del partido desde el inicio. El conjunto local acumuló ocho capturas sobre Josh Allen, cifra que estableció una marca personal para el mariscal de los Bills y que fue determinante para cortar múltiples series ofensivas decisivas.

Con CJ Stroud fuera por conmoción, Davis Mills volvió a encargarse de la ofensiva de Houston y respondió con dos pases de anotación, manteniéndose invicto como titular esta campaña y llevando su registro a 3-0. Entre las figuras destacadas del encuentro estuvo Will Anderson Jr., quien sumó 2.5 capturas y encabezó una presión constante que complicó cada lectura de Allen. La defensa también provocó tres entregas de balón, incluido un robo de Calen Bullock en el último minuto para asegurar el triunfo.

El resultado deja a Houston con marca de 6-5, octavo en la AFC y cerca del último puesto de postemporada. Los Bills, ahora con 7-4, descendieron al sexto lugar de la conferencia.