¡Mayhem en el Azteca! Lady Gaga inauguraría la Copa del Mundo 2026 en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 podría tener un arranque histórico en México. Diversos medios han reportado que Lady Gaga sería la artista elegida para encabezar el espectáculo musical del partido inaugural, programado para disputarse en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Aunque no existe confirmación oficial por parte de FIFA ni de los representantes de la cantante, el rumor ha tomado fuerza en las últimas horas y ha generado gran expectativa entre los aficionados.

Rumores apuntan a Gaga en la ceremonia inaugural

Según reportes difundidos en portales especializados, Lady Gaga aparece como la opción más fuerte para protagonizar el show de inauguración, gracias a su historial en espectáculos deportivos de alto impacto, recordando que fue la encargada del medio tiempo del Super Bowl LI en 2017, uno de los shows más vistos de la historia reciente.

La artista se encuentra actualmente activa con su gira internacional, lo que alimenta aún más la posibilidad de una presencia en un escenario global como la apertura del Mundial 2026.