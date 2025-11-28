¡Mayhem en el Azteca! Lady Gaga inauguraría la Copa del Mundo 2026 en México

Fútbol
/ 28 noviembre 2025
    ¡Mayhem en el Azteca! Lady Gaga inauguraría la Copa del Mundo 2026 en México
    Lady Gaga y Xavi suenan para compartir el show inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, aunque FIFA aún no lo confirma oficialmente. FOTO: X

Rumores apuntan a que Lady Gaga encabezaría el show musical del partido inaugural del Mundial en el ahora llamado Estadio Banorte, donde también participaría el cantante Xavi

La Copa Mundial de la FIFA 2026 podría tener un arranque histórico en México. Diversos medios han reportado que Lady Gaga sería la artista elegida para encabezar el espectáculo musical del partido inaugural, programado para disputarse en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Aunque no existe confirmación oficial por parte de FIFA ni de los representantes de la cantante, el rumor ha tomado fuerza en las últimas horas y ha generado gran expectativa entre los aficionados.

Rumores apuntan a Gaga en la ceremonia inaugural

Según reportes difundidos en portales especializados, Lady Gaga aparece como la opción más fuerte para protagonizar el show de inauguración, gracias a su historial en espectáculos deportivos de alto impacto, recordando que fue la encargada del medio tiempo del Super Bowl LI en 2017, uno de los shows más vistos de la historia reciente.

La artista se encuentra actualmente activa con su gira internacional, lo que alimenta aún más la posibilidad de una presencia en un escenario global como la apertura del Mundial 2026.

Xavi también estaría incluido en el show

En paralelo, el cantante juvenil Xavi, conocido internacionalmente por éxitos como La Diabla y La Víctima, ha sido mencionado como el primer artista involucrado en la ceremonia inaugural.

Algunos reportes señalan que el cantante ya habría recibido invitación para participar, e incluso él mismo alimentó el rumor al declarar a medios que “no puede confirmar nada todavía”, abriendo la puerta a una sorpresa.

A partir de estas versiones, surgió el rumor más reciente: Gaga y Xavi podrían compartir escenario en un espectáculo combinado, mezclando música pop internacional con talento latino emergente, lo que reforzaría la identidad multicultural de un torneo organizado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Temas


Conciertos
Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Personajes


Lady Gaga

Organizaciones


FIFA

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

