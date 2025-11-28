¡Mayhem en el Azteca! Lady Gaga inauguraría la Copa del Mundo 2026 en México
Rumores apuntan a que Lady Gaga encabezaría el show musical del partido inaugural del Mundial en el ahora llamado Estadio Banorte, donde también participaría el cantante Xavi
La Copa Mundial de la FIFA 2026 podría tener un arranque histórico en México. Diversos medios han reportado que Lady Gaga sería la artista elegida para encabezar el espectáculo musical del partido inaugural, programado para disputarse en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.
Aunque no existe confirmación oficial por parte de FIFA ni de los representantes de la cantante, el rumor ha tomado fuerza en las últimas horas y ha generado gran expectativa entre los aficionados.
Rumores apuntan a Gaga en la ceremonia inaugural
Según reportes difundidos en portales especializados, Lady Gaga aparece como la opción más fuerte para protagonizar el show de inauguración, gracias a su historial en espectáculos deportivos de alto impacto, recordando que fue la encargada del medio tiempo del Super Bowl LI en 2017, uno de los shows más vistos de la historia reciente.
La artista se encuentra actualmente activa con su gira internacional, lo que alimenta aún más la posibilidad de una presencia en un escenario global como la apertura del Mundial 2026.
Xavi también estaría incluido en el show
En paralelo, el cantante juvenil Xavi, conocido internacionalmente por éxitos como La Diabla y La Víctima, ha sido mencionado como el primer artista involucrado en la ceremonia inaugural.
Algunos reportes señalan que el cantante ya habría recibido invitación para participar, e incluso él mismo alimentó el rumor al declarar a medios que “no puede confirmar nada todavía”, abriendo la puerta a una sorpresa.
A partir de estas versiones, surgió el rumor más reciente: Gaga y Xavi podrían compartir escenario en un espectáculo combinado, mezclando música pop internacional con talento latino emergente, lo que reforzaría la identidad multicultural de un torneo organizado entre México, Estados Unidos y Canadá.