Bo Nix se fractura el tobillo y no jugará la Final de Conferencia con Broncos

Fútbol Americano
/ 17 enero 2026
    Bo Nix se fractura el tobillo y no jugará la Final de Conferencia con Broncos
    Bo Nix quedó fuera por lesión tras el triunfo de Broncos de Denver sobre Bills de Buffalo, obligando a Jarrett Stidham a asumir la titularidad rumbo a la Final de Conferencia. FOTO: AP

El quarterback novato sufrió una fractura de tobillo en la victoria ante Bills en la Ronda Divisional; Jarrett Stidham será el titular de Denver el próximo domingo

Los Broncos de Denver avanzaron a la Final de la Conferencia Americana tras una victoria dramática ante los Bills de Búfalo en la Ronda Divisional de la NFL, pero el triunfo dejó una baja clave en el camino: Bo Nix no podrá jugar el próximo domingo luego de sufrir una fractura de tobillo durante el partido.

La lesión del mariscal de campo ocurrió en los minutos finales del tiempo extra, en una jugada en la que Nix logró mantener viva la ofensiva para colocar el balón en posición de gol de campo.

Minutos después, el pateador Wil Lutz concretó el intento que selló la clasificación de Denver, aunque el costo fue alto para la ofensiva dirigida por Sean Payton.

Tras el encuentro, el propio Payton confirmó que los estudios médicos revelaron una fractura en el tobillo derecho de Nix, lesión que requerirá intervención quirúrgica y que lo dejará fuera por el resto de la postemporada, dando por concluida su temporada de debut en la NFL.

Antes de salir lesionado, Nix firmó una actuación determinante ante Búfalo, completando 26 de 46 pases para 279 yardas, tres touchdowns y una intercepción, números con los que sostuvo a los Broncos en uno de los duelos más exigentes de los Playoffs y confirmó su impacto inmediato como líder ofensivo.

Ante este escenario, Jarrett Stidham será el quarterback titular de Broncos de Denver en la Final de Conferencia.

El pasador asumirá la responsabilidad de conducir a la ofensiva en el partido más importante de la temporada, con apenas una semana de preparación como titular.

Stidham, con experiencia previa como suplente en distintos equipos de la liga, tomará los controles de una ofensiva que buscará mantener el impulso tras eliminar a Búfalo y que ahora intentará regresar al Super Bowl por primera vez desde la Temporada 2015, en un contexto donde la profundidad del roster y el manejo del plan de juego serán determinantes para las aspiraciones de Denver.

Temas


Futbol Americano
Ronda Divisional
resultados

Localizaciones


DENVER

Organizaciones


NFL
Denver Broncos

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

