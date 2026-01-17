Bo Nix se fractura el tobillo y no jugará la Final de Conferencia con Broncos

Los Broncos de Denver avanzaron a la Final de la Conferencia Americana tras una victoria dramática ante los Bills de Búfalo en la Ronda Divisional de la NFL, pero el triunfo dejó una baja clave en el camino: Bo Nix no podrá jugar el próximo domingo luego de sufrir una fractura de tobillo durante el partido.

La lesión del mariscal de campo ocurrió en los minutos finales del tiempo extra, en una jugada en la que Nix logró mantener viva la ofensiva para colocar el balón en posición de gol de campo.

Minutos después, el pateador Wil Lutz concretó el intento que selló la clasificación de Denver, aunque el costo fue alto para la ofensiva dirigida por Sean Payton.

Tras el encuentro, el propio Payton confirmó que los estudios médicos revelaron una fractura en el tobillo derecho de Nix, lesión que requerirá intervención quirúrgica y que lo dejará fuera por el resto de la postemporada, dando por concluida su temporada de debut en la NFL.

Antes de salir lesionado, Nix firmó una actuación determinante ante Búfalo, completando 26 de 46 pases para 279 yardas, tres touchdowns y una intercepción, números con los que sostuvo a los Broncos en uno de los duelos más exigentes de los Playoffs y confirmó su impacto inmediato como líder ofensivo.