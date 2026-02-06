Asesinan en México a implicado en la muerte del futbolista Andrés Escobar, en 1994
El presunto narcotraficante Santiago Gallón Henao fue ejecutado y abandonado en Huixquilucan; su identidad fue confirmada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro
Santiago Gallón Henao, presunto narcotraficante vinculado con el asesinato del futbolista colombiano Andrés Escobar, ocurrido en torno del Mundial de 1994, fue asesinado en México, según confirmó el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Gallón Henao murió el jueves. Su nombre había aparecido desde hace años en las investigaciones por la muerte a tiros del defensor de la selección colombiana, uno de los episodios más dolorosos en la historia del futbol mundial.
La información indica que el cuerpo de Gallón Henao fue abandonado en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, el 4 de febrero y su identidad fue corroborada recientemente.
Andrés Escobar fue baleado en Medellín días después de marcar un autogol ante Estados Unidos durante un partido de la fase de grupos del Mundial de 1994, un error deportivo que derivó en consecuencias trágicas fuera de la cancha.
El crimen conmocionó a Colombia, que atravesaba entonces uno de los periodos más violentos de su historia, marcado por el poder del narcotráfico tras la muerte de Pablo Escobar en 1993. Pese a compartir apellido, el futbolista no tenía ningún parentesco con el capo.
De acuerdo con distintas versiones judiciales, Santiago Gallón Henao y su hermano Pedro David increparon e insultaron a Andrés Escobar en una discoteca la noche del homicidio, ocurrido el 2 de julio de 1994, apenas 10 días después del autogol.
El chofer de los hermanos, Humberto Muñoz, confesó haber disparado contra el futbolista de 27 años, argumentando que actuó para defender a sus jefes ante una supuesta situación de riesgo. Muñoz fue condenado a 43 años de prisión en 1995, pero recuperó su libertad en 2005 tras recibir una reducción de condena.
Gustavo Petro reiteró este viernes, a través de la red social X, que Santiago Gallón fue asesinado en México y lo señaló directamente como responsable del crimen contra el entonces jugador de Atlético Nacional, cerrando así otro capítulo oscuro ligado al caso.
¿QUIEN FUE ANDRÉS ESCOBAR?
Andrés Escobar Saldarriaga nació en Medellín en 1967 y se convirtió en uno de los defensores más elegantes y respetados del futbol colombiano. Su estilo limpio, inteligencia táctica y liderazgo le valieron el apodo de “El Caballero del Futbol”.
Fue pieza clave del Atlético Nacional, club con el que ganó títulos locales y alcanzó reconocimiento internacional, además de consolidarse como referente de una generación dorada del futbol colombiano a finales de los años ochenta y principios de los noventa.
Con la selección de Colombia, Escobar formó parte del equipo que deslumbró en las eliminatorias rumbo al Mundial de 1994, incluyendo la histórica goleada 5-0 sobre Argentina en Buenos Aires, resultado que colocó al combinado cafetero entre los favoritos al título.
El autogol ante Estados Unidos en el Mundial fue un accidente futbolístico que Andrés asumió con entereza. Días después, escribió una frase que se volvió símbolo de su legado: “La vida no termina aquí”, sin saber que su historia tendría un desenlace fatal.
Tres décadas después de su muerte, Andrés Escobar sigue siendo un símbolo de paz, juego limpio y dignidad, recordado no por un error, sino por representar lo mejor del futbol en medio de una época marcada por la violencia. Su legado permanece intacto como una de las figuras más queridas en la historia del deporte colombiano.