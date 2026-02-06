Asesinan en México a implicado en la muerte del futbolista Andrés Escobar, en 1994

Santiago Gallón Henao, presunto narcotraficante vinculado con el asesinato del futbolista colombiano Andrés Escobar, ocurrido en torno del Mundial de 1994, fue asesinado en México, según confirmó el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Gallón Henao murió el jueves. Su nombre había aparecido desde hace años en las investigaciones por la muerte a tiros del defensor de la selección colombiana, uno de los episodios más dolorosos en la historia del futbol mundial.

La información indica que el cuerpo de Gallón Henao fue abandonado en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, el 4 de febrero y su identidad fue corroborada recientemente.

Andrés Escobar fue baleado en Medellín días después de marcar un autogol ante Estados Unidos durante un partido de la fase de grupos del Mundial de 1994, un error deportivo que derivó en consecuencias trágicas fuera de la cancha.

El crimen conmocionó a Colombia, que atravesaba entonces uno de los periodos más violentos de su historia, marcado por el poder del narcotráfico tras la muerte de Pablo Escobar en 1993. Pese a compartir apellido, el futbolista no tenía ningún parentesco con el capo.