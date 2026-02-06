FGR halla posible cuerpo de uno de los mineros desaparecidos en Sinaloa

La investigación por la desaparición de los diez mineros en Sinaloa permitió el hallazgo de cuerpos y restos humanos, así como la detención de cuatro personas por su presunta responsabilidad. Respecto a esto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que uno de los cadáveres localizados podría pertenecer a uno de los trabajadores.

“[...] fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas, por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad”, dice un comunicado de las autoridades.

La institución explicó que este hallazgo fue gracias a la colaboración de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

POSIBLE CUERPO DE MINERO DESAPARECIDO Y DETENCIÓN DE CUATRO PRESUNTOS RESPONSABLES

La más reciente conclusión presentada por la FGR, respecto a la carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se deriva de diversos operativos como cateos y labores de campo realizados en el municipio de Concordia, “donde continúa el procesamiento del lugar y la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos”.