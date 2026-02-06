FGR halla posible cuerpo de uno de los mineros desaparecidos en Sinaloa
Los diez mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, fueron privados de la libertad la mañana del 23 de enero de 2026 en dos hechos prácticamente simultáneos
La investigación por la desaparición de los diez mineros en Sinaloa permitió el hallazgo de cuerpos y restos humanos, así como la detención de cuatro personas por su presunta responsabilidad. Respecto a esto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que uno de los cadáveres localizados podría pertenecer a uno de los trabajadores.
“[...] fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas, por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad”, dice un comunicado de las autoridades.
La institución explicó que este hallazgo fue gracias a la colaboración de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).
POSIBLE CUERPO DE MINERO DESAPARECIDO Y DETENCIÓN DE CUATRO PRESUNTOS RESPONSABLES
La más reciente conclusión presentada por la FGR, respecto a la carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se deriva de diversos operativos como cateos y labores de campo realizados en el municipio de Concordia, “donde continúa el procesamiento del lugar y la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos”.
Mientras que las detenciones se lograron con el apoyo de la Policía Estatal, quienes pusieron a disposición a los acusados ante las autoridades correspondientes.
“Asimismo, personal ministerial de FEMDO realiza todas las diligencias necesarias para evitar que los hechos queden impunes. A las personas mencionadas en este comunicado, se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”.
ESTO SE SABE SOBRE LA DESAPARICIÓN DE DIEZ MINEROS EN CONCORDIA, SINALOA
Los diez mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, fueron privados de la libertad la mañana del 23 de enero de 2026 en dos hechos prácticamente simultáneos, de acuerdo con los reportes disponibles.
Un grupo armado irrumpió en el campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver, ubicado en el fraccionamiento La Clementina, donde los trabajadores pernoctaban. Según testimonios de familiares, los empleados se encontraban en el área de descanso y se preparaban para iniciar su jornada laboral cuando fueron interceptados y obligados a subir a vehículos.
De manera paralela, otro grupo de trabajadores fue privado de la libertad en una parada de transporte sobre la carretera Villa Unión–Durango, a las afueras del municipio de Concordia, mientras esperaban traslado para dirigirse a sus actividades mineras.
De acuerdo con los relatos, el ataque fue sorpresivo y no hubo amenazas previas directas. Las familias perdieron contacto con los trabajadores y posteriormente recibieron confirmación por parte de la empresa de que habían sido “levantados” por un grupo armado.
Las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda y las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los mineros desaparecidos.