Dolphins despiden a Mike McDaniel e inician la búsqueda de un nuevo head coach

Los Dolphins de Miami confirmaron la salida de Mike McDaniel como entrenador en jefe tras finalizar la Temporada 2025 de la NFL, una decisión que marca el inicio de una reestructuración profunda dentro de la franquicia. El movimiento llega después de una campaña con récord de 7-10, en la que el equipo quedó fuera de los playoffs por segundo año consecutivo, situación que llevó a la directiva a evaluar un cambio de rumbo en el proyecto deportivo. McDaniel asumió el cargo en 2022 y cerró su etapa en Miami con marca global de 35-33 en temporada regular.

Con talento en el roster y decisiones clave por tomar, los Dolphins de Miami entran a una etapa crucial que podría marcar su futuro inmediato en la NFL.

En sus dos primeros años logró clasificar al equipo a la postemporada, aunque sin poder superar la ronda de comodines. Sin embargo, la falta de consistencia en 2025, un arranque complicado y los problemas para sostener el rendimiento tanto ofensivo como defensivo, terminaron por acelerar una decisión que ya se venía analizando en la organización. A esto se sumaron las lesiones de jugadores clave y un cierre de temporada que no cumplió con las expectativas internas. El propietario del equipo, Stephen Ross, señaló que la decisión se tomó tras una evaluación exhaustiva del proyecto, agradeciendo el profesionalismo y la creatividad de McDaniel, pero dejando claro que la franquicia necesitaba un cambio integral para competir al más alto nivel en el corto y mediano plazo. La salida del head coach se da en un contexto de transición mayor, luego de que meses atrás también se produjera la separación del gerente general Chris Grier, por lo que Miami ahora enfrenta la tarea de reconstruir su estructura deportiva desde la cúpula.