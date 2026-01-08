Dolphins despiden a Mike McDaniel e inician la búsqueda de un nuevo head coach
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Tras una temporada 2025 con marca de 7-10 y fuera de Playoffs, Miami anunció la salida de Mike McDaniel y activaron un proceso de reestructuración
Los Dolphins de Miami confirmaron la salida de Mike McDaniel como entrenador en jefe tras finalizar la Temporada 2025 de la NFL, una decisión que marca el inicio de una reestructuración profunda dentro de la franquicia.
El movimiento llega después de una campaña con récord de 7-10, en la que el equipo quedó fuera de los playoffs por segundo año consecutivo, situación que llevó a la directiva a evaluar un cambio de rumbo en el proyecto deportivo.
McDaniel asumió el cargo en 2022 y cerró su etapa en Miami con marca global de 35-33 en temporada regular.
TE PUEDE INTERESAR: Xolos recibe al América en el arranque del Clausura 2026: previa, horario y transmisión
Con talento en el roster y decisiones clave por tomar, los Dolphins de Miami entran a una etapa crucial que podría marcar su futuro inmediato en la NFL.
En sus dos primeros años logró clasificar al equipo a la postemporada, aunque sin poder superar la ronda de comodines.
Sin embargo, la falta de consistencia en 2025, un arranque complicado y los problemas para sostener el rendimiento tanto ofensivo como defensivo, terminaron por acelerar una decisión que ya se venía analizando en la organización.
A esto se sumaron las lesiones de jugadores clave y un cierre de temporada que no cumplió con las expectativas internas.
El propietario del equipo, Stephen Ross, señaló que la decisión se tomó tras una evaluación exhaustiva del proyecto, agradeciendo el profesionalismo y la creatividad de McDaniel, pero dejando claro que la franquicia necesitaba un cambio integral para competir al más alto nivel en el corto y mediano plazo.
La salida del head coach se da en un contexto de transición mayor, luego de que meses atrás también se produjera la separación del gerente general Chris Grier, por lo que Miami ahora enfrenta la tarea de reconstruir su estructura deportiva desde la cúpula.
Con la vacante abierta en el banquillo, los Dolphins de Miami ya comienzan a perfilar posibles opciones para ocupar el puesto de head coach.
Uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de John Harbaugh, quien recientemente quedó disponible tras su salida de los Ravens de Baltimore y cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en playoffs, un perfil que encajaría con la urgencia de resultados que existe en la franquicia.
También aparecen en el radar varios coordinadores defensivos que han sido bien evaluados dentro de la liga.
Entre ellos destacan Jesse Minter, actual coordinador defensivo de los Chargers de Los Ángeles y considerado uno de los estrategas jóvenes con mayor proyección, así como Lou Anarumo, quien actualmente trabaja con los Colts de Indianápolis y ya tuvo pasado en la organización de Miami, un factor que podría jugar a su favor.
Dentro de la propia estructura del equipo también surgen opciones internas.
Anthony Weaver, coordinador defensivo de los Dolphins, ha recibido menciones como posible candidato si la directiva apuesta por continuidad y conocimiento del vestidor, mientras que Frank Smith, coordinador ofensivo, aparece como una alternativa más lejana, pero con proyección si el club decide mantener una filosofía ofensiva similar a la de los últimos años.