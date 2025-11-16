Broncos ganan a Chiefs 22-19: McLaughlin y Nix determinantes en la victoria

Los Broncos de Denver lograron una victoria ajustada de 22-19 sobre los Chiefs de Kansas City en la Semana 11 de la temporada 2025 de la NFL, en el Empower Field at Mile High de Denver, Colorado, el domingo por la tarde. Con este triunfo, los Broncos (9-2) ampliaron su ventaja en la AFC Oeste sobre los Chargers de Los Angeles (7-4) y los Chiefs (5-5) antes de su semana de descanso.

El partido comenzó con una ofensiva de los Broncos que avanzó hasta la yarda cinco de los Chiefs, pero que terminó en un gol de campo de 29 yardas de Wil Lutz, poniendo el marcador 3-0. En la siguiente serie, los Chiefs despejaron el balón y el receptor Marvin Mims lo devolvió 70 yardas, dejando a los Broncos en una posición favorable para volver a avanzar hasta la yarda cinco, donde Lutz convirtió otro gol de campo corto para poner el 6-0.

Los Chiefs respondieron con una serie de 40 yardas ganadas gracias a una penalización por interferencia de pase de Riley Moss, que los llevó hasta la yarda 13 de Denver. Allí, Harrison Butker convirtió un gol de campo de 31 yardas, recortando la diferencia a 6-3 al final del primer cuarto. Más tarde, Kansas City anotó otro gol de campo para empatar el partido 6-6, marcador que se mantuvo hasta el medio tiempo.