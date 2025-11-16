Broncos ganan a Chiefs 22-19: McLaughlin y Nix determinantes en la victoria
Wil Lutz, Jaleel McLaughlin y Ja’Quan McMillian fueron piezas clave en la victoria, que coloca a Denver al frente de la AFC Oeste antes de su semana de descanso
Los Broncos de Denver lograron una victoria ajustada de 22-19 sobre los Chiefs de Kansas City en la Semana 11 de la temporada 2025 de la NFL, en el Empower Field at Mile High de Denver, Colorado, el domingo por la tarde. Con este triunfo, los Broncos (9-2) ampliaron su ventaja en la AFC Oeste sobre los Chargers de Los Angeles (7-4) y los Chiefs (5-5) antes de su semana de descanso.
El partido comenzó con una ofensiva de los Broncos que avanzó hasta la yarda cinco de los Chiefs, pero que terminó en un gol de campo de 29 yardas de Wil Lutz, poniendo el marcador 3-0. En la siguiente serie, los Chiefs despejaron el balón y el receptor Marvin Mims lo devolvió 70 yardas, dejando a los Broncos en una posición favorable para volver a avanzar hasta la yarda cinco, donde Lutz convirtió otro gol de campo corto para poner el 6-0.
Los Chiefs respondieron con una serie de 40 yardas ganadas gracias a una penalización por interferencia de pase de Riley Moss, que los llevó hasta la yarda 13 de Denver. Allí, Harrison Butker convirtió un gol de campo de 31 yardas, recortando la diferencia a 6-3 al final del primer cuarto. Más tarde, Kansas City anotó otro gol de campo para empatar el partido 6-6, marcador que se mantuvo hasta el medio tiempo.
En el tercer cuarto, los Broncos tuvieron una oportunidad de romper el marcador cuando el cornerback Jahdae Barron interceptó un pase y lo devolvió 41 yardas para touchdown, pero la jugada fue anulada por una penalización por contacto ilegal contra Moss, acción que generó comentarios en los transmisores de CBS, incluido Tony Romo. Ocho jugadas después, Patrick Mahomes volvió a ser interceptado, esta vez por Ja’Quan McMillian. Los Broncos aprovecharon la recuperación y avanzaron 89 yardas, culminando con un touchdown de carrera de cuatro yardas de Jaleel McLaughlin, que puso a Denver adelante 13-6 con poco más de cuatro minutos restantes en el tercer cuarto.
Los Chiefs reaccionaron rápidamente con una ofensiva de 75 yardas que terminó con un touchdown de dos yardas de Kareem Hunt, empatando el partido 13-13 al finalizar el tercer cuarto. En el inicio del último cuarto, Denver recuperó la ventaja con un gol de campo de 38 yardas de Lutz, situando el marcador 16-13.
Kansas City respondió tras otra penalización por interferencia de pase sobre Moss. Mahomes lanzó un pase de touchdown de 21 yardas al ala cerrada Travis Kelce, pero el intento de punto extra fue bloqueado por Frank Crum, manteniendo la diferencia en tres puntos. Los Broncos igualaron con un gol de campo de 54 yardas, poniendo el marcador 19-19 con 4:10 minutos restantes.
En la ofensiva siguiente, McMillian capturó a Mahomes en tercera oportunidad, asegurando la segunda captura del partido y deteniendo la ofensiva de los Chiefs. Denver recuperó el balón y, liderados por Nix, completaron una serie de 10 jugadas y 68 yardas que concluyó con un gol de campo de 35 yardas de Lutz, sellando la victoria 22-19.
Con esta victoria, los Broncos refuerzan su posición en la cima de la AFC Oeste y se preparan para su semana de descanso en la semana 12. Posteriormente, visitarán a los Washington Commanders en la semana 13, el domingo 30 de noviembre, buscando mantener su racha ganadora y continuar como líderes de la división.