Jugador de los Jets, Kris Boyd, resulta herido en tiroteo en Nueva York

Fútbol Americano
/ 16 noviembre 2025
    Jugador de los Jets, Kris Boyd, resulta herido en tiroteo en Nueva York
    El esquinero de los Jets de Nueva York, Kris Boyd, fue identificado como la víctima herida en un tiroteo ocurrido de madrugada en Manhattan. FOTO: AP

El jugador, de 29 años, permanece hospitalizado en condición crítica pero estable, mientras autoridades continúan con la investigación y compañeros del equipo piden oraciones por su recuperación

El esquinero de los Jets de Nueva York, conocido por su aportación en equipos especiales, Kris Boyd, resultó gravemente herido en un tiroteo registrado la madrugada del domingo en el centro de Manhattan, de acuerdo con la oficina del alcalde Eric Adams.

El incidente ocurrió poco después de las dos de la mañana fuera de un negocio en la calle 38 Oeste, cerca de la Séptima Avenida, según el Departamento de Policía de Nueva York. Un hombre de 29 años recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado al Hospital Bellevue, donde se reportó en estado crítico, pero estable. La oficina del alcalde confirmó que la víctima era Boyd. Hasta el momento no se han realizado arrestos y la investigación continúa.

TE PUEDE INTERESAR: Sin CR7, Portugal firma un 9-1 histórico ante Armenia y clasifica al Mundial 2026

En redes sociales, Adams expresó sus oraciones por Boyd y su familia, además de reiterar la necesidad de seguir combatiendo la violencia armada en la ciudad. “Demasiadas vidas jóvenes han sido alteradas por esta epidemia”, señaló.

Un portavoz de los Jets indicó que están al tanto de la situación y que no habrá más comentarios por ahora. El agente de Boyd no respondió a solicitudes de información.

Boyd no ha jugado en su primera temporada con los Jets debido a una lesión en el hombro que lo llevó a la lista de reservas lesionados desde el 18 de agosto, tras requerir cirugía. Firmó con Nueva York como agente libre en marzo y se esperaba que aportara de manera importante en equipos especiales bajo el entrenador Aaron Glenn y el coordinador Chris Banjo. Sin embargo, una lesión sufrida en el campamento del 2 de agosto frenó su integración.

En sus seis campañas previas en la NFL, Boyd destacó en equipos especiales, incluyendo su etapa reciente con Houston. También fue noticia en enero durante la derrota de los Texans ante los Chiefs, cuando celebró un balón suelto con efusividad.

Instagram

Compañeros de los Jets pidieron oraciones por su recuperación, entre ellos Jermaine Johnson y Harrison Phillips, quienes enviaron mensajes de apoyo en redes sociales. Boyd jugó antes para Minnesota, Arizona y Houston desde su llegada a la liga en 2019.

Temas


Futbol Americano
tiroteos

Localizaciones


Nueva York

Organizaciones


NFL
New York Jets

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Tras las agresiones registradas durante ‘Marcha de la Generación Z’ en el Zócalo de la Ciudad de México, al exterior del Palacio Nacional, el partido Morena emitió un comunicado donde dio a conocer su posicionamiento.

Morena condena violencia durante ‘Marcha de la Generación Z’ en Ciudad de México

El líder panista afirmó que la actuación de las autoridades frente a manifestantes pacíficos muestra “el verdadero rostro del régimen”.

PAN acusa represión contra jóvenes manifestantes y llama a defender libertades
SSC, en coordinación con la Marina, realizan la detención de Marcos Josué “N” y Ángel Roberto “N”, alias “El Flaco” en Quintana Roo, presuntos implicados en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Detienen a dos presuntos operadores logísticos del CJNG en Quintana Roo
En la imagen se muestra la indignación pública y las protestas callejeras de ciudadanos provocadas por el escándalo en Manila. FOTO:

Ciudadanos se manifiestan en Filipinas por corrupción en sistema contra inundaciones
El funeral de un palestino que según autoridades palestinas locales fue abatido durante un operativo israelí en el campamento Askar cerca de Nablus en Cisjordania el 16 de noviembre del 2025. FOTO:

Netanyahu insiste en rechazar un estado palestino antes de votación en la ONU
El portaaviones USS Gerald R. Ford saliendo de la Base Naval Norfolk, en Norfolk, Virginia, el 23 de junio del 2025.FOTO:

El portaaviones más grande de EU entra al Caribe en medio de la disputa con Venezuela
Estos operativos han elevado la tensión con Colombia y especialmente con Venezuela, ante la posibilidad de que el siguiente paso sea un ataque terrestre de Estados Unidos. FOTO.

EU destruye otra lancha en el Pacífico y mata a tres supuestos narcotraficantes
Dos mujeres salen de un colegio electoral instalado en Madrid, este domingo. Chile celebra elecciones parlamentarias y presidenciales para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, con la izquierdista Jeannette Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos y qué dicen las encuestas