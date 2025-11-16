Jugador de los Jets, Kris Boyd, resulta herido en tiroteo en Nueva York

El esquinero de los Jets de Nueva York, conocido por su aportación en equipos especiales, Kris Boyd, resultó gravemente herido en un tiroteo registrado la madrugada del domingo en el centro de Manhattan, de acuerdo con la oficina del alcalde Eric Adams.

El incidente ocurrió poco después de las dos de la mañana fuera de un negocio en la calle 38 Oeste, cerca de la Séptima Avenida, según el Departamento de Policía de Nueva York. Un hombre de 29 años recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado al Hospital Bellevue, donde se reportó en estado crítico, pero estable. La oficina del alcalde confirmó que la víctima era Boyd. Hasta el momento no se han realizado arrestos y la investigación continúa.

En redes sociales, Adams expresó sus oraciones por Boyd y su familia, además de reiterar la necesidad de seguir combatiendo la violencia armada en la ciudad. “Demasiadas vidas jóvenes han sido alteradas por esta epidemia”, señaló.