Jugador de los Jets, Kris Boyd, resulta herido en tiroteo en Nueva York
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El jugador, de 29 años, permanece hospitalizado en condición crítica pero estable, mientras autoridades continúan con la investigación y compañeros del equipo piden oraciones por su recuperación
El esquinero de los Jets de Nueva York, conocido por su aportación en equipos especiales, Kris Boyd, resultó gravemente herido en un tiroteo registrado la madrugada del domingo en el centro de Manhattan, de acuerdo con la oficina del alcalde Eric Adams.
El incidente ocurrió poco después de las dos de la mañana fuera de un negocio en la calle 38 Oeste, cerca de la Séptima Avenida, según el Departamento de Policía de Nueva York. Un hombre de 29 años recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado al Hospital Bellevue, donde se reportó en estado crítico, pero estable. La oficina del alcalde confirmó que la víctima era Boyd. Hasta el momento no se han realizado arrestos y la investigación continúa.
TE PUEDE INTERESAR: Sin CR7, Portugal firma un 9-1 histórico ante Armenia y clasifica al Mundial 2026
En redes sociales, Adams expresó sus oraciones por Boyd y su familia, además de reiterar la necesidad de seguir combatiendo la violencia armada en la ciudad. “Demasiadas vidas jóvenes han sido alteradas por esta epidemia”, señaló.
Un portavoz de los Jets indicó que están al tanto de la situación y que no habrá más comentarios por ahora. El agente de Boyd no respondió a solicitudes de información.
Boyd no ha jugado en su primera temporada con los Jets debido a una lesión en el hombro que lo llevó a la lista de reservas lesionados desde el 18 de agosto, tras requerir cirugía. Firmó con Nueva York como agente libre en marzo y se esperaba que aportara de manera importante en equipos especiales bajo el entrenador Aaron Glenn y el coordinador Chris Banjo. Sin embargo, una lesión sufrida en el campamento del 2 de agosto frenó su integración.
En sus seis campañas previas en la NFL, Boyd destacó en equipos especiales, incluyendo su etapa reciente con Houston. También fue noticia en enero durante la derrota de los Texans ante los Chiefs, cuando celebró un balón suelto con efusividad.
Compañeros de los Jets pidieron oraciones por su recuperación, entre ellos Jermaine Johnson y Harrison Phillips, quienes enviaron mensajes de apoyo en redes sociales. Boyd jugó antes para Minnesota, Arizona y Houston desde su llegada a la liga en 2019.