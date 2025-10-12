Broncos vencen a los Jets en Londres con una defensa demoledora

Los Broncos de Denver consiguieron una victoria clave en su visita al Reino Unido tras vencer 13-11 a los Jets de Nueva York este domingo por la mañana en el Tottenham Hotspur Stadium, dentro de la Semana 6 de la NFL.

El encuentro, parte de la serie internacional de la liga, se caracterizó por su tono defensivo y por la presión constante de la defensa de los Broncos sobre el mariscal de campo Justin Fields.

Denver tomó la ventaja temprano con un pase de touchdown de Bo Nix a Nate Adkins de 16 yardas en el primer cuarto, mientras que el pateador Wil Lutz aseguró el triunfo con un gol de campo de 27 yardas en el último periodo.

Los Jets, que apenas generaron ofensiva, se mantuvieron en el partido gracias a un safety y un gol de campo, pero no lograron revertir la situación.