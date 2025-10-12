Broncos vencen a los Jets en Londres con una defensa demoledora
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Denver derrotó 13-11 a Nueva York en el Tottenham Hotspur Stadium, gracias a una actuación defensiva histórica que dejó a los Jets con menos de 100 yardas ofensivas totales
Los Broncos de Denver consiguieron una victoria clave en su visita al Reino Unido tras vencer 13-11 a los Jets de Nueva York este domingo por la mañana en el Tottenham Hotspur Stadium, dentro de la Semana 6 de la NFL.
El encuentro, parte de la serie internacional de la liga, se caracterizó por su tono defensivo y por la presión constante de la defensa de los Broncos sobre el mariscal de campo Justin Fields.
Denver tomó la ventaja temprano con un pase de touchdown de Bo Nix a Nate Adkins de 16 yardas en el primer cuarto, mientras que el pateador Wil Lutz aseguró el triunfo con un gol de campo de 27 yardas en el último periodo.
TE PUEDE INTERESAR: Alex Palou revela que McLaren temía ‘inflar el ego’ de Pato O’Ward con su aparición en el videojuego de F1
Los Jets, que apenas generaron ofensiva, se mantuvieron en el partido gracias a un safety y un gol de campo, pero no lograron revertir la situación.
UNA DEFENSA IMPLACABLE DE LOS BRONCOS
La defensa de los Broncos fue la auténtica protagonista del encuentro al registrar nueve capturas sobre Fields, quien solo completó 9 de 17 pases para 45 yardas.
Incluyendo las yardas perdidas por las capturas, los Jets terminaron con –10 yardas netas por aire, una cifra insólita en la historia moderna de la NFL.
El cierre del juego fue un reflejo del dominio defensivo: en cuarta oportunidad y con ocho por avanzar, Fields fue nuevamente derribado en la yarda 44 de Denver, sellando la victoria para los dirigidos por Sean Payton.
LOS BRONCOS MANTIENEN SU BUEN RITMO
Con este resultado, los Broncos mejoran su récord a 4-2 y se mantienen en la pelea dentro de la AFC Oeste, detrás de los Chiefs de Kansas City.
En contraste, los Jets de Nueva York siguen sin conocer la victoria esta temporada con marca de 0-6, consolidándose como el peor equipo ofensivo de la liga.
Denver mostró avances en su química ofensiva con Bo Nix al mando, aunque el ataque terrestre y la protección al quarterback siguen siendo puntos a reforzar.
El equipo viajará de regreso a Estados Unidos con una victoria que podría marcar un punto de inflexión en su temporada.