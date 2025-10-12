Broncos vencen a los Jets en Londres con una defensa demoledora

Fútbol Americano
/ 12 octubre 2025
    Broncos vencen a los Jets en Londres con una defensa demoledora
    La defensa de los Broncos celebró una de sus nueve capturas sobre Justin Fields en el duelo de Londres. FOTO: AP

Denver derrotó 13-11 a Nueva York en el Tottenham Hotspur Stadium, gracias a una actuación defensiva histórica que dejó a los Jets con menos de 100 yardas ofensivas totales

Los Broncos de Denver consiguieron una victoria clave en su visita al Reino Unido tras vencer 13-11 a los Jets de Nueva York este domingo por la mañana en el Tottenham Hotspur Stadium, dentro de la Semana 6 de la NFL.

El encuentro, parte de la serie internacional de la liga, se caracterizó por su tono defensivo y por la presión constante de la defensa de los Broncos sobre el mariscal de campo Justin Fields.

Denver tomó la ventaja temprano con un pase de touchdown de Bo Nix a Nate Adkins de 16 yardas en el primer cuarto, mientras que el pateador Wil Lutz aseguró el triunfo con un gol de campo de 27 yardas en el último periodo.

TE PUEDE INTERESAR: Alex Palou revela que McLaren temía ‘inflar el ego’ de Pato O’Ward con su aparición en el videojuego de F1

Los Jets, que apenas generaron ofensiva, se mantuvieron en el partido gracias a un safety y un gol de campo, pero no lograron revertir la situación.

UNA DEFENSA IMPLACABLE DE LOS BRONCOS

La defensa de los Broncos fue la auténtica protagonista del encuentro al registrar nueve capturas sobre Fields, quien solo completó 9 de 17 pases para 45 yardas.

Incluyendo las yardas perdidas por las capturas, los Jets terminaron con –10 yardas netas por aire, una cifra insólita en la historia moderna de la NFL.

El cierre del juego fue un reflejo del dominio defensivo: en cuarta oportunidad y con ocho por avanzar, Fields fue nuevamente derribado en la yarda 44 de Denver, sellando la victoria para los dirigidos por Sean Payton.

LOS BRONCOS MANTIENEN SU BUEN RITMO

Con este resultado, los Broncos mejoran su récord a 4-2 y se mantienen en la pelea dentro de la AFC Oeste, detrás de los Chiefs de Kansas City.

En contraste, los Jets de Nueva York siguen sin conocer la victoria esta temporada con marca de 0-6, consolidándose como el peor equipo ofensivo de la liga.

Denver mostró avances en su química ofensiva con Bo Nix al mando, aunque el ataque terrestre y la protección al quarterback siguen siendo puntos a reforzar.

El equipo viajará de regreso a Estados Unidos con una victoria que podría marcar un punto de inflexión en su temporada.

Temas


Futbol Americano
resultados

Localizaciones


Londres

Organizaciones


NFL
New York Jets
Denver Broncos

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III