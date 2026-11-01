Buccaneers hace historia en la NFL: vence a Falcons sin completar un solo pase en 52 años

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    Buccaneers hace historia en la NFL: vence a Falcons sin completar un solo pase en 52 años
    Baker Mayfield y los Buccaneers de Tampa Bay consiguieron un triunfo histórico ante Atlanta sin completar un solo pase, algo que no ocurría en la NFL desde 1974. FOTO: AP

Bajo una intensa lluvia, Tampa Bay impuso un récord terrestre de franquicia y aprovechó cuatro intercepciones para blanquear 16-0 a Atlanta

Los Buccaneers de Tampa Bay protagonizaron una de las victorias más insólitas de la NFL al derrotar 16-0 a los Falcons de Atlanta sin completar un solo pase, este domingo, en el Raymond James Stadium de Florida, durante la Semana 8 de la temporada 2026.

La intensa lluvia y el viento transformaron el encuentro en una batalla terrestre.

Baker Mayfield intentó apenas tres envíos y falló todos, pero Tampa Bay encontró la fórmula para imponerse con 324 yardas por tierra, una nueva marca de la franquicia.

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Bucky Irving encabezó la ofensiva con 170 yardas en 27 acarreos y un touchdown de cuatro yardas en el tercer cuarto.

Kenny Gainwell aportó otras 140 en 25 oportunidades, mientras que Chase McLaughlin convirtió tres goles de campo, desde 46, 34 y 42 yardas.

La hazaña tuvo dimensión histórica: ningún equipo ganaba un encuentro de NFL sin completar un pase desde el 29 de septiembre de 1974, cuando los Bills de Búfalo superaron 16-12 a los Jets de Nueva York.

Además, los Buccaneers fueron los primeros en conseguirlo por 10 puntos o más desde los Steelers de Pittsburgh en 1945.

El dominio también llegó desde la defensiva. Michael Penix Jr., quarterback de Atlanta, terminó con ocho pases completos en 24 intentos, 125 yardas y cuatro intercepciones.

Alex Anzalone consiguió dos de ellas; Jacob Parrish y Zyon McCollum añadieron una cada uno para mantener el cero en el marcador.

Tampa Bay tomó ventaja de 9-0 gracias a los tres goles de campo de McLaughlin y sentenció el resultado con la anotación de Irving.

Ni siquiera un balón suelto del corredor, que terminó en touchback cuando estaba cerca de anotar, impidió el triunfo local.

Con el resultado, Buccaneers y Falcons quedaron con marca de 3-5 en la División Sur de la Conferencia Nacional.

Tampa Bay sumó su segunda victoria consecutiva y visitará a los Bears de Chicago en la Semana 9; Atlanta viajará a Madrid para medirse ante los Bengals de Cincinnati. El juego quedó marcado por el temporal y las defensivas.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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