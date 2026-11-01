Lamar Jackson podría perderse toda la temporada de la NFL tras lesionarse ante Bills

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    Lamar Jackson podría perderse toda la temporada de la NFL tras lesionarse ante Bills
    Lamar Jackson abandonó el encuentro ante los Bills de Búfalo luego de lesionarse el pulgar de su mano derecha en la primera jugada ofensiva de Baltimore. FOTO: AP

El quarterback de Baltimore necesitará cirugía en el pulgar derecho y entrará a la lista de lesionados, agravando la crisis del equipo tras caer 36-10 ante Búfalo

Lamar Jackson podría perderse el resto de la temporada 2026 de la NFL tras sufrir una lesión en el pulgar de la mano derecha durante la derrota de los Ravens de Baltimore por 36-10 ante los Bills de Búfalo, este domingo, en Orchard Park.

El entrenador Jesse Minter confirmó que el mariscal de campo necesitará una cirugía y será colocado en la lista de reserva de lesionados, por lo que se ausentará al menos cuatro encuentros.

Aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre su regreso, el técnico reconoció que la lesión podría dejarlo fuera por el resto de la campaña.

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La jugada ocurrió en la primera serie ofensiva de Baltimore, cuando Jackson intentó conectar un pase con Zay Flowers y su mano de lanzar chocó con el brazo del defensivo Greg Rousseau.

El quarterback abandonó el campo de inmediato, se dirigió a los vestidores y ya no volvió al partido.

El golpe resulta especialmente delicado porque Jackson reaparecía después de perderse tres partidos por un esguince de tobillo.

El dos veces Jugador Más Valioso de la NFL había completado una semana de entrenamientos y esperaba impulsar a los Ravens en un duelo importante de la Conferencia Americana.

La situación empeoró cuando Tyler Huntley, su sustituto, también salió lesionado, en su caso de un dedo del pie durante el segundo cuarto.

Así, el novato Joe Fagnano, quien llegó a la liga sin ser seleccionado en el Draft, tuvo que debutar como tercera opción bajo centro.

Buffalo aprovechó las dificultades ofensivas de Baltimore y consiguió una victoria contundente con Josh Allen como protagonista.

El resultado dejó a los Ravens con marca de 4-4 y tres derrotas consecutivas, complicando su panorama en la División Norte de la AFC.

Ahora, Baltimore deberá resolver su situación en la posición de quarterback antes de recibir a los Jaguars de Jacksonville el jueves.

La evolución de Jackson tras la operación determinará si existe alguna posibilidad de verlo nuevamente en el campo durante 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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