Lions de Detroit terminan con el invicto de Vikings de Minnesota y sacuden la NFC Norte

Minnesota llegó con seis victorias consecutivas y la etiqueta de único equipo sin derrotas, pero no pudo sostener su ventaja en el último cuarto.

El resultado sacudió la lucha por la cima de la División Norte de la Conferencia Nacional.

Los Lions de Detroit acabaron con el último invicto de la NFL al derrotar 19-15 a los Vikings de Minnesota este domingo, en el Ford Field de Detroit, durante la Semana 8 de la temporada 2026.

Detroit mejoró su marca a 5-2, mientras los Vikings quedaron con 6-1 y conservaron el liderato divisional, aunque ahora con sus perseguidores aún más cerca.

El protagonista fue Jahmyr Gibbs, quien acumuló 153 yardas terrestres en 23 acarreos y cambió el rumbo del encuentro con una escapada de 30 yardas hasta las diagonales en el tercer periodo.

Los Lions sumaron 230 yardas por tierra, una cifra decisiva para desgastar a la defensiva visitante.

La primera mitad estuvo marcada por la resistencia de ambos equipos.

Jake Bates conectó dos goles de campo para Detroit, mientras Justin Jefferson recibió un pase de anotación de Kyler Murray que permitió a Minnesota marcharse al descanso con ventaja de 7-6.

Ya en el cuarto periodo, Murray encontró a T.J. Hockenson con un envío de ocho yardas y Jordan Addison convirtió la jugada de dos puntos para poner el marcador 15-12 a favor de los Vikings.

Sin embargo, Detroit respondió con una serie ofensiva construida mediante el juego terrestre.

Con 4:35 minutos por disputarse, Jared Goff conectó con Jameson Williams para un touchdown de siete yardas que sentenció el 19-15. La defensa local obligó después a Minnesota a despejar rápidamente, y los Lions consumieron el reloj para sellar la victoria en casa.