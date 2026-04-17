Cargadores de Saltillo: Presentan nuevos uniformes de Futbol Americano para Temporada 2026 en AFAIS y MFL

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Fútbol Americano
/ 17 abril 2026
    Cargadores de Saltillo: Presentan nuevos uniformes de Futbol Americano para Temporada 2026 en AFAIS y MFL
    Cargadores de Saltillo presentó sus nuevos uniformes de las categorías Prejuvenil y Bantam, con los que competirá en la Temporada 2026 de AFAIS y MFL. FOTOS: ESPECIAL

El club realizó la presentación oficial de los uniformes de sus categorías Prejuvenil y Bantam en Stadium Sport and Grill, en una ceremonia que reunió a jugadores, porristas, familias y directivo

El Club Cargadores de Saltillo dio un paso importante rumbo a la Temporada 2026 al presentar oficialmente los nuevos uniformes de sus categorías Prejuvenil, que competirá en AFAIS, y Bantam, que verá actividad en la MFL, en un evento especial realizado en las instalaciones de Stadium Sport and Grill.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente festivo, con la presencia de jugadores, porristas, familias y directivos, quienes acompañaron al club en una jornada cargada de identidad, entusiasmo y orgullo por los colores azul y amarillo que distinguirán al equipo en este nuevo ciclo competitivo.

Durante la presentación, el club mostró los uniformes completos, así como cascos, hombreras y distintos accesorios de ambas categorías.

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El diseño destacó por su estilo moderno, aunque sin perder la esencia de la institución, al retomar elementos inspirados tanto en la identidad propia de Cargadores como en la tradición de los Chargers de Los Ángeles.

$!En un ambiente de fiesta y orgullo, Cargadores de Saltillo mostró la nueva indumentaria azul y amarilla que acompañará al club en su camino por la campaña 2026.
En un ambiente de fiesta y orgullo, Cargadores de Saltillo mostró la nueva indumentaria azul y amarilla que acompañará al club en su camino por la campaña 2026. FOTOS: ESPECIAL

La actividad también sirvió para reforzar el sentido de pertenencia dentro de la organización, que se mantiene como una de las opciones formativas dentro del fútbol americano infantil y juvenil en Saltillo.

Más allá del aspecto visual, la presentación funcionó como una declaración de intenciones para encarar el próximo calendario con una imagen renovada y con metas claras dentro de sus respectivas ligas.

En el acto estuvieron presentes los presidentes del club, Edgar Martínez y Nely Estrada; el coordinador deportivo, Luis Gerardo Rodríguez La Borre; así como integrantes de la estructura operativa y deportiva de la institución.

$!El Club Cargadores de Saltillo dio inicio formal a su preparación para la Temporada 2026 con la presentación de sus nuevos uniformes, inspirados en la identidad y tradición del equipo.
El Club Cargadores de Saltillo dio inicio formal a su preparación para la Temporada 2026 con la presentación de sus nuevos uniformes, inspirados en la identidad y tradición del equipo. FOTOS: ESPECIAL

También acudieron los coordinadores de distintas áreas y categorías, entre ellos Kass y Carlos, responsables de porristas; Ángel y Cinthia, de Peewee; Juany y Víctor, de Midget; además de Fernando y Vanessa, de Junior B. A ellos se sumaron Karla Miramontes, asistente de presidencia, y el coach Erubiel Niño.

Los dirigentes del club aprovecharon el evento para reiterar que el proyecto de Cargadores de Saltillo no solo apunta al crecimiento deportivo, sino también a la formación integral de sus atletas.

En ese sentido, subrayaron que el objetivo es seguir impulsando valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal a través del futbol americano.

$!Jugadores, porristas, familias y directivos acompañaron la presentación oficial de los uniformes de Cargadores de Saltillo en Stadium Sport and Grill.
Jugadores, porristas, familias y directivos acompañaron la presentación oficial de los uniformes de Cargadores de Saltillo en Stadium Sport and Grill. FOTOS: ESPECIAL

“Esta presentación marca el inicio formal de nuestra preparación para la temporada. Estamos orgullosos del esfuerzo de nuestros jugadores, porristas y familias, y agradecemos a Stadium Sport and Grill por ser el anfitrión de este momento tan especial”, expresaron los presidentes Edgar Martínez y Nely Estrada durante el evento.

Con este acto, el Club Cargadores de Saltillo fortalece su camino rumbo a la campaña 2026, en la que buscará competir con fuerza tanto en la Asociación de Fútbol Americano Infantil de Saltillo como en la Monterrey Football League.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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