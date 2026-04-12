AFAIS arrancará la temporada 2026 con homenaje nacional a entrenadores

“Este próximo fin de semana, que es el domingo, será la presentación oficial de nuestra temporada. Nos reunimos los 14 equipos e invitados especiales en el desfile de uniformes de nuestros equipos con los que habrán de participar”, detalló la presidenta.

La Asociación de Fútbol Americano Infantil de Saltillo (AFAIS) se prepara para dar inicio a su temporada 2026, la cual llevará el nombre del alcalde Javier Díaz González. Elizabeth García, presidenta de la liga, anunció que las actividades oficiales comenzarán este domingo con la presentación de los equipos.

García informó que la liga cuenta actualmente con una participación masiva que involucra a 14 clubes locales. “Somos 14 equipos en promedio; cada equipo trae como 100 niños. Entonces son 1,400 niños entre jugadores y porristas”, destacó sobre el alcance del torneo.

Además del inicio deportivo, el lunes 20 de abril se llevará a cabo una ceremonia especial en la Cámara de Diputados. En este evento, organizado por el Salón de la Fama Nacional, se entregarán reconocimientos a ocho entrenadores que han dedicado décadas a este deporte.

Los protagonistas de esta distinción son Roberto Betancourt Corvera, Ariel Chacón Valdés, Enrique Alfonso Rosales Escobedo y José Ángel García Hernández. También serán galardonados Héctor Osvaldo Cepeda Cavazos, Fernando Hernández de la Torre, Armando Álvarez Corvera y Arturo Cavazos Covarrubias.

“En esta ocasión van 8 entrenadores que le han dedicado hasta 30 años de su vida dentro del fútbol americano. Han formado ya generaciones de profesionistas, de buenos jugadores y de padres de familia”, señaló Elizabeth García sobre los homenajeados.

La titular de AFAIS subrayó que estos galardones refuerzan el sentido de pertenencia en una asociación con 53 años de historia. “Para la liga es muy importante porque le estamos dando ese valor agregado al tiempo que le dedican estas personas por amor al deporte”.