Homenajean a Eloy Cavazos por sus 60 años de alternativa; Saltillo, parte de su legado

Eloy Cavazos volvió a escuchar los aplausos de su gente. A 60 años de haber tomado la alternativa, el matador fue homenajeado en San Pedro Garza García, en una noche en la que familiares, amigos, figuras de la tauromaquia y representantes de la vida pública recordaron una carrera que llevó al torero de Guadalupe, Nuevo León, a algunas de las plazas más importantes del mundo. El encuentro se realizó la noche del 26 de agosto, organizado por el Círculo de Amigos de Eloy Cavazos, como parte de la conmemoración por las seis décadas de aquella tarde del 28 de agosto de 1966, cuando recibió la alternativa en la Monumental Monterrey, con Antonio Velázquez como padrino y Manolo Martínez como testigo.

El homenaje tuvo un significado especial para Cavazos, quien estuvo acompañado por su esposa, Mari Galindo, además de familiares y amigos. Entre los invitados estuvieron Fernando Canales Clariond y José Natividad González Parás, exgobernadores de Nuevo León, así como Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila.

Para el matador en retiro, recibir este reconocimiento en vida fue uno de los aspectos que más valoró. Durante la charla recordó que a lo largo de su carrera llevó consigo el nombre de México, Guadalupe y Nuevo León, además de agradecer a las distintas generaciones de aficionados que lo acompañaron durante seis décadas. También tuvo palabras para aquellos seguidores que ya fallecieron y para sus hijos y nietos, quienes heredaron la afición por la tauromaquia. Cavazos aprovechó además para reconocer el trabajo de la prensa en el seguimiento de su carrera.

MADRID, ENTRE SUS GRANDES RECUERDOS Entre los capítulos que el propio Cavazos identifica como los más importantes de su trayectoria están sus triunfos en Las Ventas de Madrid. El torero mexicano visitó en ocho ocasiones la plaza madrileña y consiguió salir en hombros en dos de ellas. La primera Puerta Grande llegó en mayo de 1971, mientras que al año siguiente volvió a conseguir el mismo reconocimiento. Para Cavazos, esos triunfos en Madrid permanecen entre sus mayores satisfacciones como matador. Su carrera profesional se extendió durante 42 años, hasta su retiro definitivo el 16 de noviembre de 2008. Durante ese periodo se convirtió en una de las principales figuras mexicanas de la tauromaquia y llevó su nombre a escenarios de distintos países.

SALTILLO, UN CAPÍTULO PROPIO EN SU HISTORIA Aunque la historia de Cavazos comenzó en Nuevo León, Saltillo ocupa un lugar particular dentro de su trayectoria. La Plaza de Toros Fermín Espinosa “Armillita” fue uno de los escenarios donde el matador dejó registros destacados y construyó una relación cercana con la afición. En los registros históricos del coso saltillense, Cavazos aparece como el torero con más rabos cortados, con cinco, además de encabezar el listado de orejas, con 23. Su vínculo con la ciudad continuó incluso después de su retiro.

En septiembre de 2010, regresó a la “Armillita” para participar en un festival taurino a beneficio de los damnificados por el huracán Alex. Aquella tarde volvió a protagonizar una actuación destacada al cortar las orejas y el rabo de un ejemplar de la ganadería de Armando Guadiana. Así, mientras en San Pedro se recordó al torero que conquistó Madrid y recorrió las principales plazas del mundo, para la afición saltillense el homenaje también representa la oportunidad de recordar a una figura que dejó parte de su historia en el ruedo de la “Armillita”.

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UNA NOCHE CON MÚSICA DE CADEREYTA La celebración estuvo acompañada por la Banda Municipal de Cadereyta, que interpretó melodías tradicionales durante el encuentro. La música fue parte de una noche marcada por los recuerdos familiares, las anécdotas y los momentos que definieron la carrera del matador. A seis décadas de aquella alternativa, Cavazos volvió a recibir los aplausos de su gente. Esta vez no desde un ruedo, sino rodeado de su familia, amigos y aficionados que acudieron para reconocer una trayectoria que comenzó en Monterrey, alcanzó dos Puertas Grandes en Madrid y también dejó una huella particular en Saltillo. El “Pequeño Gigante” volvió a salir por la puerta grande, aunque esta vez acompañado por quienes han formado parte de su historia.