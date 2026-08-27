Champions League 2026-2027: Barça ante PSG y City; así quedó el sorteo

La Champions League 2026-2027 ya trazó el camino de sus favoritos: Barcelona se medirá con el bicampeón Paris Saint-Germain y Manchester City; Real Madrid visitará al Arsenal y recibirá al Inter. El sorteo del 27 de agosto en Mónaco dejó choques de peso y una incógnita para México: cuántos futbolistas llegarán al torneo tras el cierre del mercado. Quedaron definidos los ocho rivales y las localías de cada club, pero no el orden de sus partidos. La UEFA publicará las fechas y horarios a más tardar el sábado 29 de agosto.

Por ello, todavía no se puede asegurar contra quién debutará cada equipo ni asignarle una jornada a los enfrentamientos. ¿Cuándo empieza la Champions League 2026-2027? La primera jornada se disputará del 8 al 10 de septiembre. Después llegarán las fechas 13 y 14 de octubre; 20 y 21 de octubre; 3 y 4 de noviembre; 24 y 25 de noviembre; 8 y 9 de diciembre; 19 y 20 de enero de 2027, y 27 de enero. Son ocho jornadas y 144 partidos para ordenar a los 36 participantes en una sola clasificación. Los ocho primeros avanzarán directamente a octavos; del noveno al vigesimocuarto disputarán un playoff, mientras que los últimos 12 quedarán eliminados, sin pasar a la Europa League.

Evitar esa ronda adicional será el primer objetivo de los aspirantes: significa ahorrarse dos partidos y un riesgo de eliminación. ¿Qué ruta les tocó a Real Madrid, Barcelona y PSG? El Real Madrid recibirá al Inter, PSV, RB Leipzig y LASK; visitará al Arsenal, Roma, Shakhtar Donetsk y AEK Atenas. Su examen más exigente fuera de casa apunta a Londres. En el Bernabéu, José Mourinho tendrá un reencuentro especial con el Inter, al que condujo al título europeo en 2010. El reparto invita a construir la clasificación como local, sin minimizar las salidas. Barcelona jugará en casa ante Manchester City, Aston Villa, Feyenoord y Como; viajará para enfrentar a PSG, Sporting de Portugal, Galatasaray y Sabah. La dificultad combina aspirantes al título con visitas a Lisboa, Estambul y Azerbaiyán. Para Hansi Flick, administrar esfuerzos entre escenarios tan distintos será tan relevante como resolver los duelos de mayor cartel. El PSG buscará su tercera corona consecutiva con Barcelona, Roma, Galatasaray y Slovan Bratislava como visitantes en París. Sus salidas serán ante Manchester City, Aston Villa, Villarreal y Como. Dos viajes a Inglaterra elevan la exigencia del campeón: esta ruta no permite reservar toda la energía para las eliminatorias. ¿Cuáles son los partidos más atractivos? PSG-Barcelona y Barcelona-Manchester City encabezan la cartelera, junto al Manchester City-PSG. Se suman Arsenal-Real Madrid, Real Madrid-Inter, Bayern-Arsenal e Inter-Liverpool.

La fase inicial ofrece partidos con exigencia de eliminatoria, pero sin revancha inmediata para corregir errores. Arsenal también tendrá que visitar al Betis y al Napoli; Bayern irá a las canchas del Atlético y Manchester United. Liverpool recibirá al Atlético, Porto y Villarreal. Por su parte, el City complementará sus grandes citas con Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK y Lens: la profundidad de plantilla promete pesar tanto como el talento de sus figuras. ¿Qué equipos debutan y quiénes regresan? Como, de Italia; Sabah, de Azerbaiyán, y Viking, de Noruega, aparecen entre las novedades de la ronda principal. El Como de Cesc Fàbregas enfrentará a Barcelona, PSG y Manchester United. Sabah, fundado en 2017, recibirá al Barça y visitará a Arsenal y United. Para estos proyectos, cada noche será una prueba de adaptación al máximo nivel. El LASK austríaco también se estrena en esta fase de la era Champions, aunque disputó la antigua Copa de Europa en 1965-1966. Conviene distinguir debut de regreso: Fenerbahçe vuelve tras 18 años sin jugar la ronda principal y el Betis reaparece por primera vez desde la edición 2005-2006. ¿Qué mexicanos podrían jugar la Champions? Álvaro Fidalgo, del Real Betis, y Obed Vargas, del Atlético de Madrid, son las opciones actuales, sujetas a que permanezcan en sus clubes y sean inscritos. El examericanista tendría como rivales a Arsenal, Bayern, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y Slovan Bratislava. Vargas tendría un recorrido especialmente exigente: Bayern, Manchester United, Fenerbahçe y Viking en casa; Liverpool, PSV, Bodø/Glimt y Stuttgart fuera.

Sin embargo, los reportes sobre una posible cesión obligan a mantener su participación en condicional. Estar contratado por un clasificado tampoco garantiza minutos. Santiago Giménez podría sumarse si concreta su transferencia del Milan al Porto. Al 27 de agosto es una posibilidad, no un fichaje confirmado.