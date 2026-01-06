Catorce equipos, pero solo unos cuantos creen de verdad

Ya están los 14. Y como cada enero, la NFL nos vende la idea de que cualquiera puede ganar el Super Bowl. Es una gran historia... pero no es del todo cierta. La realidad es más incómoda: la mayoría de los equipos ya llegaron a su techo y solo unos cuantos tienen argumentos reales para levantar el Lombardi. Tomemos a los que están invitados casi por compromiso. Carolina, Chargers, Packers o incluso Pittsburgh representan más una buena anécdota que una amenaza seria. Historias lindas, sí. Equipos que “nadie quería enfrentar”, también. Pero cuando uno revisa fríamente talento, profundidad, momento y —sobre todo— quarterback bajo presión, cuesta imaginar a alguno sobreviviendo tres o cuatro domingos seguidos contra la élite. La NFL no premia el esfuerzo: premia la ejecución brutal. TE PUEDE INTERESAR: Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento Buffalo y San Francisco viven un limbo distinto. No están muertos, pero tampoco inspiran. Los Bills siguen siendo Josh Allen contra el mundo, y cuando Allen no está al 100%, el castillo se tambalea. Los 49ers, por su parte, huelen a equipo cansado: demasiadas millas, demasiados golpes, demasiadas lesiones. Han estado tan cerca tantas veces que uno se pregunta si ya dejaron pasar su ventana.

New England, Chicago y Jacksonville son el grupo más interesante... y el más engañoso. Son equipos adelantados al calendario, con quarterbacks jóvenes que ya juegan como veteranos y coaches que parecen haber entendido la liga más rápido que el promedio. Pero enero es otra cosa. No perdona errores de protección, castiga la inexperiencia y expone a los rosters incompletos. Talento hay. Autoridad todavía no. Denver y Houston representan dos caminos distintos hacia lo mismo. Los Broncos ganaron su división y tienen defensa, estadio y entrenador campeón, pero su ofensiva sigue pareciendo frágil cuando el guion se rompe. Houston, en cambio, viaja bien a cualquier lado: defensa dominante, racha larga, identidad clara. Si llegan al Super Bowl, no será sorpresa; será consecuencia.