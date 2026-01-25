Chance Bell regresa a Dinos para reforzar el ataque terrestre rumbo a la LFA

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 25 enero 2026
    Chance Bell regresa a Dinos para reforzar el ataque terrestre rumbo a la LFA
    El corredor ha sido una pieza recurrente en el esquema ofensivo de Dinos en temporadas anteriores. FOTO: DINOS LFA

El quipo anunció el regreso del corredor a su ofensiva de cara a la próxima temporada de la LFA, luego de que en 2025 se ubicara en el quinto lugar del ranking de touchdowns por carrera

Los Dinos de Saltillo anunciaron una actualización importante en la conformación de su ofensiva rumbo a la próxima temporada de la Liga de Futbol Americano Profesional: el regreso del corredor Chance Bell, uno de los jugadores más productivos del equipo y un elemento que ya ha marcado diferencia dentro de la liga.

La organización confirmó la renovación del running back, quien vuelve a la Ola Morada después de una temporada 2025 en la que se mantuvo entre los corredores más efectivos. Bell finalizó ese año ubicado en el quinto lugar del ranking de touchdowns por carrera, un dato que refleja su impacto directo en la ofensiva y su capacidad para cerrar series ofensivas en situaciones clave.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Bolivia: Aguirre enfrenta segundo amistoso con cambios en la alineación

Con una estatura de 1.78 metros y un peso aproximado de 84 kilogramos, Chance Bell se ha consolidado como un corredor con buena aceleración, cambio de ritmo y lectura de bloqueos. Durante su etapa previa con Dinos fue utilizado de forma constante como corredor principal, aportando equilibrio al ataque y siendo una opción recurrente en zona roja.

Su regreso representa continuidad para una ofensiva que busca estabilidad en posiciones estratégicas. Bell conoce el sistema de juego, el entorno del equipo y la exigencia de la LFA, factores que facilitan su reincorporación de cara a la pretemporada. Además, su presencia permite al cuerpo técnico contar con un jugador probado, capaz de asumir responsabilidades desde el arranque del calendario.

Instagram

Más allá de los números, el valor del corredor radica en su experiencia dentro de la liga y en su conocimiento del ritmo de competencia. En temporadas anteriores, su desempeño ayudó a sostener el juego terrestre y a abrir espacios para el ataque aéreo, convirtiéndose en una pieza funcional dentro del esquema ofensivo.

El regreso de Chance Bell se da en un contexto en el que Dinos ha reforzado distintas áreas del roster, combinando talento local, jugadores universitarios y elementos con experiencia profesional. En ese escenario, mantener a un corredor que ya ha demostrado productividad refuerza la idea de continuidad y solidez en el proyecto deportivo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol Americano

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


LFA
Dinos de Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Nicole Pardo fue localizada con vida, tras secuestro en Culiacán, Sinaloa

Nicole Pardo fue localizada con vida, tras secuestro en Culiacán, Sinaloa
César Alejandro ‘N’, alias “El Botox”, presunto líder de “Los Blancos de Troya”, y sus dos escoltas identificados como Eder ‘N’ y Esteban ‘N’, fueron vinculados a proceso por diversos delitos, en audiencia inicial.

A ‘El Bótox’ le dictan prisión preventiva y lo trasladan al Altiplano; admite ser extorsionador de limoneros
Delgado sostuvo que la ampliación de infraestructura forma parte de una prioridad nacional.

SEP acelera obras en BC: Delgado y Marina del Pilar revisan universidad y nuevo CBTIS
Esta semana, el gobierno mexicano entregó 37 líderes criminales, con lo que ya suman 92 desde 2025.

Pactan México y EU acelerar entregas de capos

Federal immigration officers deploy pepper spray at protesters after a shooting Saturday, Jan. 24, 2026, in Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)

Posponen la NBA en Mineápolis tras enfrentamiento con agentes de ICE
Alex Jeffrey: identifican a ciudadano estadounidense asesinado por elemento de ICE

Alex Jeffrey: identifican a ciudadano estadounidense asesinado por elemento de ICE
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), asiste a una sesión plenaria en la clausura de la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza.

Sell America, una ‘arriesgada’ e “improbable” arma europea para golpear la economía de EU

134El Papa León XIV lee su mensaje durante la audiencia general semanal en el Vaticano.

Alerta León XIV que la IA es usada como un ‘oráculo’, por lo que urge a guiar la revolución digital