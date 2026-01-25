Chance Bell regresa a Dinos para reforzar el ataque terrestre rumbo a la LFA
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El quipo anunció el regreso del corredor a su ofensiva de cara a la próxima temporada de la LFA, luego de que en 2025 se ubicara en el quinto lugar del ranking de touchdowns por carrera
Los Dinos de Saltillo anunciaron una actualización importante en la conformación de su ofensiva rumbo a la próxima temporada de la Liga de Futbol Americano Profesional: el regreso del corredor Chance Bell, uno de los jugadores más productivos del equipo y un elemento que ya ha marcado diferencia dentro de la liga.
La organización confirmó la renovación del running back, quien vuelve a la Ola Morada después de una temporada 2025 en la que se mantuvo entre los corredores más efectivos. Bell finalizó ese año ubicado en el quinto lugar del ranking de touchdowns por carrera, un dato que refleja su impacto directo en la ofensiva y su capacidad para cerrar series ofensivas en situaciones clave.
TE PUEDE INTERESAR: México vs Bolivia: Aguirre enfrenta segundo amistoso con cambios en la alineación
Con una estatura de 1.78 metros y un peso aproximado de 84 kilogramos, Chance Bell se ha consolidado como un corredor con buena aceleración, cambio de ritmo y lectura de bloqueos. Durante su etapa previa con Dinos fue utilizado de forma constante como corredor principal, aportando equilibrio al ataque y siendo una opción recurrente en zona roja.
Su regreso representa continuidad para una ofensiva que busca estabilidad en posiciones estratégicas. Bell conoce el sistema de juego, el entorno del equipo y la exigencia de la LFA, factores que facilitan su reincorporación de cara a la pretemporada. Además, su presencia permite al cuerpo técnico contar con un jugador probado, capaz de asumir responsabilidades desde el arranque del calendario.
Más allá de los números, el valor del corredor radica en su experiencia dentro de la liga y en su conocimiento del ritmo de competencia. En temporadas anteriores, su desempeño ayudó a sostener el juego terrestre y a abrir espacios para el ataque aéreo, convirtiéndose en una pieza funcional dentro del esquema ofensivo.
El regreso de Chance Bell se da en un contexto en el que Dinos ha reforzado distintas áreas del roster, combinando talento local, jugadores universitarios y elementos con experiencia profesional. En ese escenario, mantener a un corredor que ya ha demostrado productividad refuerza la idea de continuidad y solidez en el proyecto deportivo.