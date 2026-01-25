Chance Bell regresa a Dinos para reforzar el ataque terrestre rumbo a la LFA

Los Dinos de Saltillo anunciaron una actualización importante en la conformación de su ofensiva rumbo a la próxima temporada de la Liga de Futbol Americano Profesional: el regreso del corredor Chance Bell, uno de los jugadores más productivos del equipo y un elemento que ya ha marcado diferencia dentro de la liga.

La organización confirmó la renovación del running back, quien vuelve a la Ola Morada después de una temporada 2025 en la que se mantuvo entre los corredores más efectivos. Bell finalizó ese año ubicado en el quinto lugar del ranking de touchdowns por carrera, un dato que refleja su impacto directo en la ofensiva y su capacidad para cerrar series ofensivas en situaciones clave.

Con una estatura de 1.78 metros y un peso aproximado de 84 kilogramos, Chance Bell se ha consolidado como un corredor con buena aceleración, cambio de ritmo y lectura de bloqueos. Durante su etapa previa con Dinos fue utilizado de forma constante como corredor principal, aportando equilibrio al ataque y siendo una opción recurrente en zona roja.

Su regreso representa continuidad para una ofensiva que busca estabilidad en posiciones estratégicas. Bell conoce el sistema de juego, el entorno del equipo y la exigencia de la LFA, factores que facilitan su reincorporación de cara a la pretemporada. Además, su presencia permite al cuerpo técnico contar con un jugador probado, capaz de asumir responsabilidades desde el arranque del calendario.