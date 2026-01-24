Dinos refuerzan su defensiva profunda con la llegada del DB Donovan Banks

Fútbol Americano
24 enero 2026
    Dinos refuerzan su defensiva profunda con la llegada del DB Donovan Banks
    El nuevo refuerzo de la Ola Morada llega tras una etapa destacada en Tarleton State dentro de la conferencia WAC. FOTO: ESPECIAL

El jugador con experiencia en el futbol americano colegial de Estados Unidos, llega para fortalecer la secundaria del equipo de cara a la próxima temporada de la LFA

Los Dinos de Saltillo continúan ajustando su roster rumbo a la próxima temporada de la LFA con un movimiento enfocado en fortalecer la defensiva profunda. El equipo anunció la incorporación del defensivo profundo Donovan Banks, jugador con experiencia en el futbol americano colegial de Estados Unidos, quien se suma a la Ola Morada como una opción para aportar lectura de juego y producción inmediata en la secundaria.

Banks llega a Saltillo tras una etapa destacada en Tarleton State, donde fue parte constante del esquema defensivo durante varias temporadas. En su año senior, en 2022, fue nombrado integrante del primer equipo All-WAC y seleccionado en el equipo All-WAC de pretemporada, luego de disputar los 11 partidos del calendario. Ese año registró cuatro intercepciones, dos de ellas devueltas hasta la zona de anotación, además de 47 tacleadas, seis para pérdida de yardas, una captura, un balón suelto forzado y cuatro pases defendidos.

Su impacto fue constante a lo largo de la campaña. Las cuatro intercepciones lo colocaron entre los líderes de la conferencia, mientras que sus dos anotaciones defensivas lo situaron entre los mejores registros a nivel nacional. Uno de sus partidos más productivos se dio ante Abilene Christian, donde consiguió dos intercepciones, y semanas antes fue nombrado Jugador Defensivo de la Semana de la WAC tras regresar una intercepción 41 yardas para touchdown frente a Southern Utah.

En la temporada 2021, Banks participó en los 11 encuentros de los Texans y cerró el año con 50 tacleadas, la tercera cifra más alta del equipo entre los jugadores de la secundaria, además de sumar rupturas de pase y tacleadas detrás de la línea. Un año antes, en la campaña 2020, lideró a su equipo en intercepciones con dos, complementando su actuación con 25 tacleadas y cuatro pases defendidos.

Antes de consolidarse como defensivo, Banks tuvo un recorrido particular. Inició su etapa colegial en Blinn Junior College como receptor abierto, posición en la que incluso atrapó pases de anotación, antes de hacer la transición a la defensiva. Esa versatilidad forma parte del perfil que ahora busca aprovechar el cuerpo técnico de Dinos.

La llegada de Donovan Banks se suma a una serie de refuerzos recientes con los que la franquicia saltillense ha buscado equilibrar talento local y jugadores con experiencia externa. En ese contexto, la directiva apunta a darle mayor solidez a una defensiva que será clave en una temporada exigente, donde cada ajuste puede marcar diferencia.

