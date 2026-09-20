Chiefs derrotan a Colts 33-30 con gol de campo de Harrison Butker

Los Chiefs de Kansas City necesitaron hasta la última jugada del tiempo extra para quedarse con la victoria frente a los Colts de Indianápolis, a quienes derrotaron 33-30 este domingo por la noche en el Arrowhead Stadium. Harrison Butker se encargó de definir el encuentro con un gol de campo de 40 yardas cuando el reloj llegó a cero en la prórroga. El triunfo permitió a Kansas City evitar que el partido se les escapara después de una segunda mitad en la que Indianápolis volvió a competir hasta el final.

Para los Colts de Indianápolis, el resultado significó comenzar la temporada con marca de 0-2 y extender a nueve partidos su racha de derrotas. La seguidilla se remonta a la campaña anterior, cuando perdieron sus últimos siete encuentros. Precisamente, esa cadena comenzó con una derrota en tiempo extra ante los Chiefs de Kansas City. El duelo tuvo un intercambio constante de golpes. Los Colts comenzaron con una serie de 11 jugadas y 65 yardas, dirigida por Daniel Jones, quien encontró al ala cerrada Tyler Warren con un pase de una yarda para abrir el marcador. Kansas City respondió con un gol de campo de 46 yardas de Butker, pero Jones volvió a cometer un error en la segunda posesión de Indianápolis. Kristian Fulton interceptó un envío dirigido a Keenan Allen y los Chiefs aprovecharon la oportunidad para tomar la ventaja mediante una conexión de 13 yardas entre Patrick Mahomes y Travis Kelce.

Los Colts reaccionaron con dos goles de campo de Spencer Shrader, de 42 y 49 yardas, para colocarse nuevamente arriba 13-10. Antes del descanso, ambos equipos encontraron la zona de anotación. Mahomes conectó con Xavier Worthy en un pase de una yarda, mientras que Jonathan Taylor respondió con una carrera de 24 yardas para darle a Indianápolis la ventaja 20-17 al medio tiempo. En el tercer cuarto, los Chiefs construyeron una ofensiva de 80 yardas en 14 jugadas que consumió siete minutos. Una recepción de 45 yardas de Tyquan Thornton en tercera y 11 mantuvo viva la serie, mientras que después de tres intentos detenidos en la línea de una yarda, Mahomes encontró a Jalen Royals en cuarta oportunidad para su primer touchdown profesional. Butker agregó un gol de campo de 28 yardas al inicio del último cuarto para poner el marcador 27-20. Indianápolis volvió a igualar el encuentro con una serie de 13 jugadas y 64 yardas. Jones consiguió una conversión en cuarta oportunidad con una carrera de tres yardas y también completó dos pases importantes en tercera oportunidad. Taylor cerró la ofensiva con su segundo touchdown, esta vez en una carrera de cinco yardas. Ya en tiempo extra, ambos equipos intercambiaron goles de campo. El de los Colts llegó después de un pase de 48 yardas de Jones a Laquon Treadwell. Aunque inicialmente pareció que el receptor había soltado el balón, la revisión determinó que había sido derribado por contacto. Con la última posesión, Kansas City avanzó hasta dejar a Butker en posición para intentar el gol de campo que terminó el partido. El encuentro también dejó bajas. Alec Pierce salió en el primer cuarto por una lesión en el talón y no volvió al campo. Además, los esquineros Charvarius Ward y Sauce Gardner abandonaron el juego tras sufrir lesiones.