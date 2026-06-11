Chiefs rompen la NFL: Mahomes firma contrato récord de 504.75 millones de dólares

El quarterback Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City acordaron una extensión de contrato que modifica nuevamente la estructura financiera de la franquicia en la NFL. De acuerdo con la agencia del jugador, Equity Sports, el nuevo acuerdo tiene un valor total de 504.75 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 8 mil 833 millones de pesos mexicanos, tomando un tipo de cambio estimado de 17.5 pesos por dólar. Con esta cifra, el mariscal de campo se coloca como el jugador con el contrato más alto en valor total dentro de la liga.

La extensión añade dos años adicionales al convenio previo entre Mahomes y la organización de Missouri, por lo que el vínculo contractual se extiende hasta la temporada 2033. Con esta actualización, los Chiefs de Kansas City aseguran la permanencia de su quarterback franquicia durante la próxima década, en un acuerdo que también redefine la planificación del tope salarial del equipo.

El contrato original entre Mahomes y los Chiefs de Kansas City fue firmado en julio de 2020 por 450 millones de dólares a lo largo de 10 temporadas, equivalente a cerca de 7 mil 875 millones de pesos mexicanos. A lo largo de los últimos años, la franquicia realizó reestructuras para ajustar el impacto en el tope salarial, aunque en esta ocasión se trata de una inyección de dinero adicional y una ampliación en la duración del acuerdo. Con esta cifra, el quarterback supera el contrato de Josh Allen con los Bills de Buffalo, valuado en 330 millones de dólares, aproximadamente 5 mil 775 millones de pesos mexicanos. Más allá del impacto financiero, el contexto deportivo del mariscal de campo sigue siendo un punto de seguimiento dentro de la organización. Mahomes fue sometido a una cirugía a mediados de diciembre pasado para reparar una lesión en los ligamentos cruzado anterior (ACL) y colateral lateral (LCL) de la rodilla izquierda. El proceso de recuperación ha avanzado de manera gradual y el jugador ya participa en sesiones de instalación de jugadas, ejercicios individuales y prácticas de siete contra siete, aunque todavía no ha sido integrado a las repeticiones de once contra once. El propio mariscal de campo ha señalado que aún evita movimientos de alta exigencia como carreras intensas o cambios bruscos de dirección, en coordinación con el cuerpo médico y el staff técnico del equipo.

La expectativa en torno a su regreso se mantiene centrada en el inicio de la próxima temporada. El objetivo del jugador es estar disponible para el partido inaugural de los Chiefs de Kansas City, programado para el domingo 14 de septiembre ante los Broncos de Denver en casa, encuentro que marcará el arranque del calendario regular para la franquicia.

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