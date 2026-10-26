Cowboys vencen a Eagles 38-21 en el Monday Night Football

Los Cowboys de Dallas derrotaron 38-21 a los Eagles de Filadelfia en el Monday Night Football de la NFL, en un encuentro con cambios de ventaja, anotaciones por tierra y aire, y una intercepción que terminó por frenar el intento de reacción de los locales. Con Dak Prescott al frente de la ofensiva, Dallas encontró en CeeDee Lamb y George Pickens a dos de sus principales opciones para mover el balón y generar puntos. La defensiva también tuvo un papel determinante con DeMarvion Overshown, quien apareció en el cierre para cortar las aspiraciones de Filadelfia.

El encuentro comenzó con Dallas tomando la iniciativa mediante un gol de campo, pero los Eagles respondieron con una anotación terrestre de Saquon Barkley, quien encontró espacio para llegar a las diagonales y poner a su equipo al frente. Los Cowboys no tardaron en contestar. Prescott conectó con Lamb para conseguir un touchdown y recuperar momentáneamente la ventaja. Filadelfia volvió a tomar la delantera con una anotación de Dameon Pierce, en un primer cuarto en el que ambas ofensivas aprovecharon las dificultades de sus rivales para contenerlas.

Durante el segundo periodo, Dallas encontró mejores oportunidades a través del juego aéreo. George Pickens colaboró con una recepción que permitió avanzar a los visitantes, mientras Prescott mantuvo la conexión con Lamb para acercarse a la zona de anotación. La efectividad de los Cowboys les permitió irse al descanso con ventaja de 20-14, después de capitalizar sus oportunidades y mantener a la defensiva de Filadelfia bajo presión. En la segunda mitad, los Eagles buscaron cambiar el rumbo del encuentro con Tanner McKee como responsable de conducir la ofensiva. El quarterback encabezó una serie que terminó en touchdown de Makai Lemon, con lo que los locales volvieron a meterse en la pelea. Dallas respondió con Lamb como uno de sus principales protagonistas. Prescott también utilizó su movilidad para conseguir una conversión de dos puntos, mientras el pateador Brandon Aubrey aportó goles de campo para ayudar a mantener la ventaja de los visitantes. Filadelfia necesitaba una última respuesta para acercarse en el marcador, pero la defensiva de Dallas terminó por inclinar el partido. Overshown interceptó un pase de los Eagles cuando intentaban organizar otra serie ofensiva, una jugada que redujo las posibilidades de remontada de los locales.

Con esa intervención, los Cowboys aseguraron la victoria por 38-21 y cerraron una noche en la que su ofensiva respondió ante los intentos de Filadelfia por recuperar el control del encuentro. Prescott, Lamb y Pickens encabezaron el esfuerzo ofensivo de Dallas, mientras que la intercepción de Overshown fue determinante para contener a los Eagles en el cierre. El resultado permitió a los Cowboys imponerse ante uno de sus principales rivales divisionales en una jornada de la NFL marcada por el intercambio de anotaciones y la resolución defensiva en los minutos finales.