Seahawks le quitan el invicto a Chiefs: JSN brilla y Seattle frena a Kenneth Walker III

La defensa de los Seahawks de Seattle encontró la fórmula para apagar a Patrick Mahomes y frustrar el regreso de Kenneth Walker III al estadio que fue su casa. Los Chiefs de Kansas City perdieron el invicto en la NFL 2026 al caer 20-3 en el Lumen Field, en el Sunday Night Football de la Semana 7, con Jaxon Smith-Njigba como figura. El receptor, conocido como JSN, brilló con nueve atrapadas para 150 yardas y una anotación. Castigó a la secundaria visitante con un touchdown de 28 yardas antes del descanso.

Su conexión con Sam Darnold desequilibró a los Chiefs que llegaron a Seattle con cinco triunfos y ninguna derrota. Era una noche especial para Walker III. Después de ser el Jugador Más Valioso del último Super Bowl con Seattle, el corredor volvió como figura del ataque de Kansas City y un recurso clave de Andy Reid. Sus excompañeros le cerraron las rutas, limitaron sus ganancias terrestres y obligaron a Mahomes a buscar soluciones bajo presión. El plan defensivo del entrenador Mike Macdonald redujo los espacios, presionó al quarterback rival y convirtió las terceras oportunidades en un problema constante. Kansas City pasó la primera mitad sin puntos y sin conseguir una sola conversión de tercer down. El primer cuarto terminó 0-0, aunque Seattle ya imponía condiciones con posesiones largas. Jason Myers abrió el marcador con un gol de campo de 25 yardas, antes de que una gran jugada encendiera las tribunas del Lumen Field y colocara a los anfitriones con ventaja de dos posesiones. En los minutos finales del segundo periodo, Darnold buscó a Smith-Njigba en profundidad. El receptor ganó el balón en una disputa contra el novato Mansoor Delane y completó un touchdown de 28 yardas. Tras la revisión, los oficiales confirmaron el touchdown; Myers acertó el extra para colocar el 10-0. Todo comenzó antes. Presionado por Nick Emmanwori, Mahomes lanzó un envío impreciso que acabó en manos de Ty Okada. El error resumió la primera mitad de los Chiefs: apenas 92 yardas totales y cinco primeros y diez. Del otro lado, JSN ya sumaba 129 yardas en seis recepciones.

Los Chiefs tuvieron una opción de descontar antes del descanso, tras una intercepción a Darnold. Pero Harrison Butker falló un gol de campo de 58 yardas y Seattle se marchó a los vestidores sin recibir puntos. Mahomes sufría y JSN brillaba. En el tercer periodo, Myers conectó otra patada, ahora de 35 yardas, para ampliar a 13-0. Butker respondió con un intento acertado de 50 y evitó la blanqueada, pero no logró despertar a Kansas City. La presión no cesó y cada avance de Walker III resultó costoso para la ofensiva visitante. JSN confirmó por qué es la principal referencia ofensiva de Seattle: encontró huecos en cobertura, sostuvo series con atrapadas decisivas y obligó a vigilarlo de cerca. Darnold aprovechó esa amenaza para mover las cadenas y Emanuel Wilson aportó por tierra, incluido un touchdown de 21 yardas en el último cuarto.

Walker III terminó con 36 yardas en apenas 14 acarreos. Para los Chiefs, el tropiezo puso fin a una racha de cinco victorias y evidenció las dificultades del ataque cuando Walker III no encuentra espacios. Seattle, por el contrario, consiguió una victoria de peso frente a uno de los favoritos de la Conferencia Americana tras dos derrotas consecutivas. El campeón defensor retomó su identidad en casa. En el partido de las 2:05 de la tarde, tiempo del centro de México, los Broncos de Denver vencieron 30-16 a los Cardinals de Arizona y mejoraron su registro a 5-2.

Denver impuso condiciones como visitante en la Conferencia Americana, mientras Arizona quedó con cinco descalabros. En los choques de las 2:25, los Lions de Detroit derrotaron 20-17 a los Packers de Green Bay con un gol de campo decisivo de Jake Bates y llegaron a cuatro triunfos.

A su vez, los Rams de Los Ángeles superaron 35-21 a los Raiders de Las Vegas, profundizaron la mala racha local y cerraron la actividad vespertina de la Semana 7.