De campeonas de la LFM a representar a México: seis Valkirias Tackle viajan a Madrid

La convocatoria representa un nuevo paso para las jugadoras coahuilenses, quienes tendrán la oportunidad de competir fuera del país y formar parte de un grupo que buscará mostrar el nivel del fútbol americano equipado femenil mexicano.

El llamado llega después de una temporada en la que el conjunto saltillense conquistó el título de la Liga Femenil de Fútbol Americano (LFM Arena), con una campaña que incluyó una fase regular invicta y una final que tuvo que definirse en series extra.

Seis jugadoras del equipo Valkirias Tackle Saltillo fueron convocadas para representar a México en una gira internacional que llevará a la Selección Nacional de Fútbol Americano Femenil, modalidad Tackle, a Madrid, España, durante noviembre de 2026.

La presencia de las saltillenses representa una parte importante de la base nacional que viajará a territorio español, en un año que también tiene un significado especial para el fútbol americano en Madrid, donde se celebró el primer partido de temporada regular de la NFL en el Estadio Santiago Bernabéu.

Entre las seleccionadas que han sido identificadas se encuentran Ariadna Matos, Carolina Becerra, Yasica Meza y Alisson Becerra. El grupo está integrado por seis elementos de Valkirias, aunque los nombres de las otras dos convocadas están pendientes de confirmación oficial.

UNA TEMPORADA QUE ABRIÓ LAS PUERTAS AL TRI

El boleto a la Selección Nacional es consecuencia del desempeño que Valkirias sostuvo durante la campaña 2026 de la LFM Arena. El equipo esmeralda terminó la fase regular con tres victorias y ninguna derrota, resultado que lo colocó entre los principales contendientes al campeonato.

Uno de los marcadores que reflejó su capacidad ofensiva fue el 42-0 frente a Bandidas de Monterrey, encuentro en el que las saltillenses consiguieron una diferencia amplia ante el conjunto regiomontano.

La temporada también tuvo como uno de sus momentos centrales el clásico saltillense contra Black Diamonds, disputado en territorio de Nuevo León durante la tercera jornada. El enfrentamiento puso frente a frente a dos equipos de la capital coahuilense en la lucha por avanzar a la postemporada.

Después de superar la fase regular, Valkirias llegó al partido por el campeonato, celebrado a finales de octubre en Nuevo León, donde se encontró con Braves.

La final se desarrolló bajo un escenario de constante disputa defensiva. Ninguno de los equipos consiguió establecer una ventaja definitiva durante el tiempo regular, por lo que el título tuvo que resolverse en series extra.

Con Luis Rey al frente del equipo como head coach, Valkirias consiguió imponerse por marcador de 14-7 para quedarse con el campeonato de la LFM Arena.

El resultado cerró una temporada sin derrotas y confirmó el trabajo colectivo de una plantilla que ahora tendrá representación en el combinado mexicano.

Para las seis jugadoras convocadas, la gira a Madrid será una oportunidad de trasladar el ritmo de competencia de la liga nacional a un escenario internacional. Su participación también coloca a Saltillo en el mapa del fútbol americano femenil equipado, con un grupo que consiguió el campeonato y ahora tendrá presencia en la Selección Mexicana.

La experiencia en España marcará una nueva etapa para las Valkirias, que después de levantar el trofeo buscarán aportar su experiencia al representativo nacional.