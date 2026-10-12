¡De infarto! Bills vence a Rams en tiempo extra y Josh Allen brilla en el Monday Night Football

Los Buffalo Bills firmaron un triunfo vibrante al derrotar 37-34 a Los Angeles Rams en tiempo extra, durante el Monday Night Football que cerró la Semana 5 de la NFL 2026 en el SoFi Stadium, en California.

Tyler Bass fue el héroe con un gol de campo de 45 yardas que selló un duelo cambiante.

Josh Allen encabezó la ofensiva de Buffalo con 210 yardas por pase, 121 por tierra, un envío de anotación a Keon Coleman y un touchdown personal.