¡De infarto! Bills vence a Rams en tiempo extra y Josh Allen brilla en el Monday Night Football
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Tyler Bass decidió el emocionante encuentro con un gol de campo de 45 yardas; Buffalo recuperó el camino ganador y dejó a Los Ángeles con marca negativa
Los Buffalo Bills firmaron un triunfo vibrante al derrotar 37-34 a Los Angeles Rams en tiempo extra, durante el Monday Night Football que cerró la Semana 5 de la NFL 2026 en el SoFi Stadium, en California.
Tyler Bass fue el héroe con un gol de campo de 45 yardas que selló un duelo cambiante.
Josh Allen encabezó la ofensiva de Buffalo con 210 yardas por pase, 121 por tierra, un envío de anotación a Keon Coleman y un touchdown personal.
James Cook también resultó decisivo: acumuló 111 yardas terrestres y llegó dos veces a las diagonales.
El encuentro se convirtió en un intercambio de golpes durante el último cuarto. Allen puso adelante a los Bills con una carrera de una yarda y una conversión de dos puntos; después, Matthew Stafford igualó 27-27 con un pase de anotación a Davante Adams.
Cook devolvió la ventaja a Buffalo con un acarreo de cinco yardas, pero Kyren Williams empató 34-34 con solo cinco segundos en el reloj.
La reacción de los Rams obligó a disputar una prórroga que terminó inclinándose del lado visitante gracias a la pierna de Bass.
Stafford lanzó para 383 yardas y tres touchdowns, mientras Puka Nacua registró 17 recepciones para 138 yardas y una anotación.
Pese a ese despliegue, Los Ángeles cayó a marca de 2-3. Buffalo, que buscaba recuperarse de su derrota ante Patriots, mejoró a 4-1 y volvió a levantar la mano entre los aspirantes de la Conferencia Americana.