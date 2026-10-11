Ravens remontan a Falcons en tiempo extra: Huntley es héroe y Penix Jr. sale lesionado

Los Baltimore Ravens firmaron una remontada épica en el Sunday Night Football de la Semana 5 de la NFL 2026. Sin Lamar Jackson, vencieron 30-23 a los Atlanta Falcons en tiempo extra, gracias a una carrera de anotación de una yarda de Tyler Huntley que silenció el Mercedes-Benz Stadium. La noche parecía encaminada a una victoria de Atlanta, que llegó a los minutos finales con ventaja de 23-15. Sin embargo, Huntley encontró a Devontez Walker con un pase de siete yardas a las diagonales cuando restaban 40 segundos. Derrick Henry completó la conversión de dos puntos y empató 23-23 para forzar la prórroga.

En el tiempo extra, Baltimore impuso su ataque y Huntley culminó la serie con un touchdown terrestre de una yarda. Fue el desenlace perfecto para el mariscal suplente, quien asumió el protagonismo ante la ausencia de Jackson por una lesión en el tobillo izquierdo. El partido comenzó con complicaciones para los Ravens. Después de un gol de campo de Tyler Loop, Mark Andrews perdió el balón tras una recepción y Jessie Bates III lo recuperó para devolverlo 36 yardas hasta la zona de anotación. Atlanta tomó impulso y amplió su ventaja con un pase de Michael Penix Jr. a Kyle Pitts, de cinco yardas. Baltimore se mantuvo a flote con tres goles de campo de Loop durante la primera mitad, que terminó 14-9 para los Falcons. En el tercer periodo, Huntley conectó con Henry en una jugada aérea de 18 yardas para acercarse 17-15, aunque falló el intento de conversión de dos puntos. Nick Folk respondió con dos goles de campo en el último cuarto y puso a Atlanta ocho unidades arriba. No obstante, la reacción de Huntley en la recta final cambió la historia de una noche en la que Baltimore supo sobrevivir a sus propios errores.

Para los Falcons, además de la derrota, surgió preocupación por Michael Penix Jr., quien sufrió un fuerte golpe al final del cuarto periodo. El quarterback fue reportado como cuestionable debido a una lesión en las costillas y Tua Tagovailoa lo reemplazó en el tiempo extra. No se ha confirmado la gravedad de la molestia. Con el triunfo, Baltimore mejoró su registro a 4-1 y llegará con confianza a su visita a Cleveland en la Semana 6. Atlanta cayó a 2-3 y buscará recuperarse en casa ante Chicago, con la atención puesta en la evolución médica de Penix Jr.