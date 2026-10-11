Ravens remontan a Falcons en tiempo extra: Huntley es héroe y Penix Jr. sale lesionado

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/
    Ravens remontan a Falcons en tiempo extra: Huntley es héroe y Penix Jr. sale lesionado
    Tyler Huntley se convirtió en el héroe de Baltimore al conseguir el touchdown definitivo en tiempo extra para sellar la remontada de los Ravens ante Atlanta. FOTO: AP

Baltimore rescató el empate con 40 segundos por jugar, mientras Atlanta terminó preocupado por la salud de su mariscal de campo titular

Los Baltimore Ravens firmaron una remontada épica en el Sunday Night Football de la Semana 5 de la NFL 2026. Sin Lamar Jackson, vencieron 30-23 a los Atlanta Falcons en tiempo extra, gracias a una carrera de anotación de una yarda de Tyler Huntley que silenció el Mercedes-Benz Stadium.

La noche parecía encaminada a una victoria de Atlanta, que llegó a los minutos finales con ventaja de 23-15. Sin embargo, Huntley encontró a Devontez Walker con un pase de siete yardas a las diagonales cuando restaban 40 segundos. Derrick Henry completó la conversión de dos puntos y empató 23-23 para forzar la prórroga.

https://vanguardia.com.mx/deportes/beisbol/brewers-sorprenden-a-dodgers-luis-lara-sentencia-el-2-1-en-el-juego-1-de-la-serie-de-campeonato-NB24072593

En el tiempo extra, Baltimore impuso su ataque y Huntley culminó la serie con un touchdown terrestre de una yarda. Fue el desenlace perfecto para el mariscal suplente, quien asumió el protagonismo ante la ausencia de Jackson por una lesión en el tobillo izquierdo.

El partido comenzó con complicaciones para los Ravens. Después de un gol de campo de Tyler Loop, Mark Andrews perdió el balón tras una recepción y Jessie Bates III lo recuperó para devolverlo 36 yardas hasta la zona de anotación. Atlanta tomó impulso y amplió su ventaja con un pase de Michael Penix Jr. a Kyle Pitts, de cinco yardas.

Baltimore se mantuvo a flote con tres goles de campo de Loop durante la primera mitad, que terminó 14-9 para los Falcons. En el tercer periodo, Huntley conectó con Henry en una jugada aérea de 18 yardas para acercarse 17-15, aunque falló el intento de conversión de dos puntos.

Nick Folk respondió con dos goles de campo en el último cuarto y puso a Atlanta ocho unidades arriba. No obstante, la reacción de Huntley en la recta final cambió la historia de una noche en la que Baltimore supo sobrevivir a sus propios errores.

Para los Falcons, además de la derrota, surgió preocupación por Michael Penix Jr., quien sufrió un fuerte golpe al final del cuarto periodo. El quarterback fue reportado como cuestionable debido a una lesión en las costillas y Tua Tagovailoa lo reemplazó en el tiempo extra. No se ha confirmado la gravedad de la molestia.

Con el triunfo, Baltimore mejoró su registro a 4-1 y llegará con confianza a su visita a Cleveland en la Semana 6. Atlanta cayó a 2-3 y buscará recuperarse en casa ante Chicago, con la atención puesta en la evolución médica de Penix Jr.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Americano
resultados

Localizaciones


Atlanta

Organizaciones


NFL
Atlanta Falcons
Baltimore Ravens

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Ciclón Rachel en Baja California deja calles inundadas.

Ciclón Rachel deja evacuaciones, daños y 280 personas evacuadas en Baja California
El avance de Simón mantiene en máxima alerta a la región del Pacífico.

Huracán ‘Simón’ reajusta su trayectoria y bordea la línea costera de Jalisco: ¿tocará tierra en Puerto Vallarta?
Las cámaras de videovigilancia de Saltillo apoyaron la detención de 841 personas en lo que va de 2026, informó el alcalde Javier Díaz.

Cámaras de vigilancia ayudan a detener a 841 personas en Saltillo durante 2026
El reto hacia el cierre del año será sostener el dinamismo exportador sin erosionar aún más el saldo positivo de la balanza agroalimentaria.

Superávit agroalimentario de México cae 13.1%
Tulum se posicionó en el segundo lugar de toda América gracias a sus playas de arena blanca y su combinación única de historia, selva y mar Caribe.

El encanto de México enamora al mundo: seis de sus playas destacan entre las mejores de América
Ante el avance y permanencia del huracán ‘Simon’ de categoría 4 en escala de Saffir-Simpson, las Secretarías de Educación Pública de diferentes estados han implementado la suspensión de clases presenciales.

¿Habrá suspensión de clases mañana 12 de octubre 2026?: Escuelas de la SEP que cierran este lunes
La Feria Internacional del Libro de Monterrey inicia con gran oferta y una Nobel en las estanterías

La Feria Internacional del Libro de Monterrey inicia con gran oferta y una Nobel en las estanterías
Los saltillenses Katia Ríos Cantú y Gerardo Emmanuel Armendáriz González brillaron en el Maratón Saltillo 2026 al terminar tercera en la rama femenil y segundo absoluto, respectivamente.

¡Orgullo saltillense! Gerardo Armendáriz y Katia Ríos suben al podio del Maratón Saltillo 2026