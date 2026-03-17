¿Crisis en la Premier? Liverpool, Newcastle y Tottenham buscan el milagro en la Vuelta de Champions

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Fútbol Internacional
/ 17 marzo 2026
    ¿Crisis en la Premier? Liverpool, Newcastle y Tottenham buscan el milagro en la Vuelta de Champions
    Newcastle buscará dar el golpe en casa del Barcelona durante la Vuelta de los Octavos de Final de la Champions League 2026, en una serie que mantiene con vida al club inglés tras el empate en la ida. FOTO: AP

La UEFA Champions League 2025-26 entra en su fase más tensa este miércoles, cuando Newcastle, Tottenham y Liverpool buscarán evitar el fracaso inglés en los Octavos de Final

La Champions League vivirá una jornada clave este miércoles 18 de marzo de 2026, con tres clubes de la Premier League obligados a remar contracorriente para mantenerse con vida en Europa. Newcastle United, Tottenham y Liverpool afrontan sus respectivos partidos de Vuelta de los Octavos de Final con presión máxima, luego de dejar dudas en los duelos de Ida.

Barcelona, Atlético de Madrid y Galatasaray intentarán hacer valer su ventaja o el impulso obtenido para sellar su pase a los Cuartos de Final.

El caso más equilibrado es el de Newcastle de Newcastle, que empató 1-1 en la ida ante Barcelona y ahora visitará el Spotify Camp Nou en una eliminatoria completamente abierta.

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El cuadro blaugrana rescató el empate en Inglaterra y buscará imponer su localía para meterse entre los ocho mejores del torneo. UEFA confirma que este encuentro se disputará a las 11:45 de la mañana. En territorio mexicano, el duelo aparece programado por FOX Sports y FOX One.

Más comprometido llega Tottenham de Londres, que fue golpeado con fuerza en la ida tras caer 5-2 frente al Atlético de Madrid. Ahora, los Spurs necesitan una remontada épica en casa para seguir con vida, mientras que el conjunto colchonero intentará administrar la ventaja conseguida en el Metropolitano.

El choque está previsto para este miércoles en el Tottenham Hotspur Stadium y comenzará a las 2 de la tarde. Al igual que el duelo del Barça, en México podrá seguirse por FOX Sports y FOX One.

Liverpool de Inglaterra tampoco tiene margen de error. Los Reds perdieron 1-0 en su visita al Galatasaray y deberán remontar en Anfield si quieren instalarse en los Cuartos de Final.

La serie luce traicionera, porque el club turco llega con ventaja mínima, pero suficiente para obligar al equipo inglés a salir a proponer desde el primer minuto. El encuentro se jugará este miércoles 18 de marzo y en México arrancará a las 2 de la tarde, con transmisión por FOX Sports y FOX One.

La Premier League, al borde del golpe europeo

El foco de esta jornada estará puesto en la resistencia inglesa. Mientras Newcastle necesita ganar en Barcelona tras el 1-1 de la Ida, Tottenham está obligado a revertir una desventaja de tres goles ante el Atlético y Liverpool debe remontar un marcador adverso ante Galatasaray.

En otras palabras, tres representantes de la Premier League llegan con la soga al cuello a una noche que puede redefinir el peso de Inglaterra en la actual edición de la Champions.

Además, estos cruces también impactan de lleno en el armado de los Cuartos de Final. UEFA y reportes de la jornada señalan que el ganador de Barcelona vs Newcastle se medirá con el vencedor de Tottenham vs Atlético de Madrid, mientras que quien avance entre Liverpool y Galatasaray irá contra PSG, ya clasificado.

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Horarios y transmisión en México de la Champions League

Para los aficionados en México, así se jugarán los tres partidos más atractivos del miércoles 18 de marzo:

Barcelona vs Newcastle

Hora: 11:45 de la mañana

Transmisión en México: FOX Sports / FOX One

Tottenham vs Atlético de Madrid

Hora: 2 de la tarde

Transmisión en México: FOX Sports / FOX One

Liverpool vs Galatasaray

Hora: 2 de la tarde

Transmisión en México: FOX Sports / FOX One

La jornada también incluye el duelo entre Bayern Múnich y Atalanta, otro de los partidos programados por UEFA para este miércoles dentro de la Vuelta de Octavos de Final.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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