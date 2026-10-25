Dolphins de Miami rompen su mala racha: vencen 28-25 a Jets y logran su primer triunfo de la NFL 2026

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    Dolphins de Miami rompen su mala racha: vencen 28-25 a Jets y logran su primer triunfo de la NFL 2026
    Malik Willis comandó la ofensiva de los Dolphins de Miami, mientras Caleb Douglas destacó con dos recepciones de touchdown ante los Jets de Nueva York. FOTO: AP

Malik Willis produjo tres anotaciones y Jeff Hafley estrenó su casillero de victorias como entrenador en jefe, tras un cierre lleno de tensión

La espera terminó para los Dolphins de Miami. Después de cinco derrotas consecutivas, el conjunto consiguió su primera victoria de la temporada 2026 de la NFL al superar por 28-25 a los Jets de Nueva York en el MetLife Stadium, en la Semana 7 de la NFL.

El protagonista fue Malik Willis, quien lanzó dos pases de touchdown, anotó otro por tierra y lideró una ofensiva mucho más agresiva.

El quarterback completó 14 de 21 envíos para 208 yardas, sin intercepciones, y agregó 37 yardas terrestres. Además, selló el triunfo con una conversión en cuarta oportunidad.

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Miami llegó al encuentro con marca de 0-5 y regresaba de su semana de descanso.

Desde la primera serie mostró otra cara: Willis conectó con el novato Caleb Douglas para una anotación de siete yardas, la primera ventaja que los Dolphins conseguían en un partido durante toda la campaña.

Los Jets respondieron con un pase de Geno Smith a Mason Taylor para empatar 7-7, pero Ollie Gordon II devolvió el control a los visitantes mediante un acarreo de una yarda.

Antes del descanso, Willis cruzó las diagonales con una carrera de dos yardas y estableció el 21-7 que parecía encaminar una tarde tranquila.

Nueva York reaccionó en la segunda mitad. Smith encontró a Omar Cooper Jr. en las diagonales y, posteriormente, un gol de campo recortó la distancia a 21-17.

Sin embargo, Douglas volvió a aparecer con una recepción de 63 yardas para touchdown que amplió la diferencia a 28-17.

La tensión regresó cuando Taylor consiguió su segunda anotación del día y una conversión de dos puntos puso el marcador 28-25.

Con los Jets presionando para recuperar el balón, Willis avanzó dos yardas en cuarta y una, acción que permitió a Miami consumir el reloj y celebrar por primera vez.

Gordon también fue fundamental con 103 yardas terrestres y un touchdown, mientras que Smith terminó con 287 yardas y tres pases de anotación, además de una intercepción. Los Dolphins mejoraron a 1-5 y los Jets quedaron 2-5.

El resultado significó, además, la primera victoria de Jeff Hafley como entrenador en jefe de la NFL.

Miami recibirá a los Patriots de Nueva Inglaterra en su siguiente compromiso, con el objetivo de iniciar una racha.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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